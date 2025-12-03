Ganaderos y cazadores valoran la "celeridad" en la actuación y piden "coordinación" para reducir la sobrepoblación de jabalís

En Mercolleida, la lonja de referencia en España, se ha vivido esta semana un hecho que nunca había sucedido. El precio por kilo de la carne de cerdo bajó en 10 céntimos en un día, cuando las máximas oscilaciones que se habían producido históricamente habían sido de dos o tres céntimos a la semana. La crisis por la peste porcina africana (PPA), que ha provocado que numerosos países hayan paralizado las importaciones de carne española -México, Brasil y Japón, entre otros-, acaba de empezar y en el sector temen que pueda haber pérdidas millonarias. De los 400 certificados de exportación de productos porcinos que tiene España, un tercio ya están bloqueados.

En el sector ganadero, sin embargo, se muestran confiados en que se ha podido contener el brote de Collserola (Barcelona) y los males no van a ir a más. "Tenemos la sensación de que se está actuando con celeridad; el primer caso encontrado [de jabalí muerto por la peste] fue en las primeras 24 horas", aprecia a EL PERIÓDICO José Ramón González, secretario general de Ganadería de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), que asegura que ahora mismo la gran preocupación tanto presente como futurA es el aumento de la fauna salvaje, la principal transmisora de la enfermedad.

"Necesitamos que haya un plan estratégico de control de fauna salvaje que incluya a las comunidades autónomas. No podemos estar en manos solo del azar y de los cazadores. Hay que actuar. Si los jabalís no tienen depredadores naturales tendrá que sacrificarse población para llegar al equilibrio", subraya González, que destaca que por ahora el Ministerio de Agricultura y la Generalitat están "actuando bien, con diligencia, aplicando los protocolos debidos".

En la actualidad, se calcula que puede haber entre 1,5 y dos millones de jabalÍs en el territorio nacional, pero desde las asociaciones de ganaderos lamentan que "no haya un censo riguroso y detallado por zonas de sobrepoblación": "Si el foco de ahora está controlado, con el estudio prevereemos que no haya más focos en el futuro", dice el representante de UPA, que recuerda que justo ahora en Extremadura y Andalucía están teniendo lugar las 'montaneras de jabalíes', las cacerías organizadas en las que se abaten ejemplares.

"Protocolos firmados con China"

Sobre la afección a la comercialización del producto, González se muestra prudente, ya que China, el principal mercado de todo lo que se exporta -más del 40%-, acepta la regionalización. Es decir, no va a dejar de importar carne de cerdo española excepto de la región aceptada por la peste, un logro conseguido por "protocolos" firmados hace meses "por el Ministerio de Agricultura" actual.

"No estamos nerviosos", asegura González, que añade que el excedente de la produccion, si hubiere, lo podría absorber el mercado nacional y de la UE. Preguntado por si el brote llega a alguna granja, sin embargo, resopla: "Es algo muy díficil, es mejor ni imaginarlo, sería una barbaridad. Este es un sector que mueve 8.000 millones de euros".

Entretanto, desde Asaja Castilla y León piden también un mayor control al crecimiento de la población del jabalí y sacan pecho porque en su comunidad, dicen, la bioseguridad "es mayor" que en otras zonas de España, debido a que las granjas son "más modernas, además de más distantes entre sí".

Mientras, los cazadores se han ofrecido tanto a la Generalitat como al Ministerio de Agricultura, con el que han mantenido una reunión esta mañana, donde han verbalizado su total colaboración para revertir esta situación. En Cataluña, la Agrupación de Sociedades de Cazadores y Pescadores de Cataluña (AGRUPCAT) ha ofrecido una “predisposición absoluta” al Govern para poder realizar “operaciones quirúrgicas”, elaborando una lista de más de 100 cazadores cualificados para actuar en operaciones específicas, como esperas nocturnas con equipos térmicos y visores nocturnos, preparados para intervenir “donde haga falta”.