Casi 2,7 millones de españolas han sufrido violencia física o sexual

La violencia machista es un problema estructural extendido que se manifiesta de múltiples formas y que provoca en las víctimas secuelas importantes, pero muy pocas denuncian su situación ante la policía o la justicia. Son las principales conclusiones que se extraen de la Macroencuesta de Violencia de Género, la operación estadística más relevante que se realiza en España sobre este grave problema y que se publica cada cinco años.

La edición del 2025, difundida ayer, revela que el 30,3% de las mujeres residentes en España, mayores de 16 años, han experimentado al menos un tipo de violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja, por lo que, en números absolutos, afecta a unos 6,4 millones de españolas. El 40,4% ha sufrido episodios violentos de parejas pasadas y el 17,2% de la actual.

En global, el 9,2% ha padecido violencia física por parte de su pareja o expareja y el 7,7% violencia sexual. Si se suman ambos conceptos, hasta un 12,7% asegura haber sufrido estos dos tipos de agresiones en algún momento de su vida (2,7 millones de mujeres). No obstante, la radiografía general muestra que la violencia más prevalente en el ámbito de las parejas es la psicológica de control, que sufren el 25,1% de las mujeres, seguida de la violencia psicológica emocional (el 20,9%). A continuación se sitúa la violencia económica, la cual, incluyendo el impago de las pensiones alimenticias de los hijos, afecta 13,5%, es decir, 2,8 millones de españolas.

«Los datos demuestran que el machismo es una realidad transversal y estructural que condiciona la vida de muchas mujeres», denunció ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de la Macroencuesta, que se ha realizado con 11.894 entrevistas válidas, un 24,3% más que en 2019. La metodología es distinta a la de ediciones anteriores, por lo que estrictamente no se pueden comparar los datos. No obstante, la ministra aventuró que hay una «cierta evolución», porque se aprecia «más concienciación» en las víctimas. Aun así, «el avance es muy lento», reconoció.

De hecho, uno de los datos más relevantes es que solo el 16,8% de las víctimas han denunciado ante la policía o en el juzgado. Sin embargo, un 41,4% ha recurrido a algún servicio de ayuda y el 71,7% ha compartido los hechos con alguien de su entorno.

Violencia económica

El estudio también pone el foco en la invisibilizada violencia económica, que incluye conductas tan diversas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento; impedirle el acceso a la cuenta bancaria; no permitirle trabajar o estudiar; no dejarle realizar compras necesarias; controlar de forma excesiva el gasto que realiza, o no pagar facturas o la hipoteca que están a nombre de ambos, sin informar de ello a la mujer. Sufren este tipo de actitudes el 11,7% de las mujeres: es decir, 2,4 millones de españolas.

Pero si a ellas se suma el 4% que padecen el impago de la pensión alimenticia para sus hijos, la prevalencia de la violencia económica es del 13,5%.

El muestreo también indica que el 67,7% de las mujeres que han sufrido violencia indican que rompieron la relación por este motivo. Pero en las mayores de 75 años el porcentaje se rebaja hasta el 26%. Los datos indican que denunciar oficialmente o buscar ayuda son acciones que incrementan las posibilidades de salir del círculo de la violencia.

Por otro lado, la macroencuesta apunta a que, en el momento de la realización del trabajo de campo, entre septiembre de 2024 y abril de 2025, entre 1,1 y 1,8 millones de menores de edad vivían en hogares en los que la mujer sufría algún tipo de agresión.

Violencias sexuales

Por otra parte, este trabajo analiza las violencias sexuales que ocurren fuera de la pareja. El 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual, fuera del ámbito de la pareja, a lo largo de la vida y el 7,4% la han sufrido en la infancia. Además, el 3,1% de las mujeres ha sido víctima de una violación. La mayor parte de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión. El 23,1% de los agresores fueron familiares, el 62,7% amigos o conocidos y el 12% desconocidos. Igualmente, el 10,4% de las mujeres que ha soportado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, sufrió agresiones en las que participó más de una persona.

Acoso sexual

Sobre el acoso sexual, la macroencuesta refleja que el 36,2% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento, el 16,2% durante la infancia y en el 71,3% de los casos el agresor fue un desconocido. En el acoso sexual facilitado por la tecnología, el 9,4% de las mujeres (2.005.630) manifiesta haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual.

Acoso no sexual y digital

Por último, el 16% de las mujeres ha padecido acoso no sexual y el 55% ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de este. El 30% de las mujeres que ha soportado acoso sin connotaciones sexuales, cita como agresor a un hombre con el que mantuvo una relación de pareja o puntual.