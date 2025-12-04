Arrestados el anestesista y la dueña de la clínica donde murió una niña en Valencia

La Policía Nacional detuvo ayer al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) donde fue sedada la niña de seis años que falleció horas después. El especialista que asistió a la pequeña está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, está acusado de un delito contra la omisión de socorro y otro contra la salud pública, así como un delito de robo, por la sustracción de los fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente.

La propietaria de la clínica fue, por su parte, detenida como presunta autora de un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.