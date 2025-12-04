Arrestados el anestesista y la dueña de la clínica donde murió una niña en Valencia
Valencia
La Policía Nacional detuvo ayer al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) donde fue sedada la niña de seis años que falleció horas después. El especialista que asistió a la pequeña está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, está acusado de un delito contra la omisión de socorro y otro contra la salud pública, así como un delito de robo, por la sustracción de los fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente.
La propietaria de la clínica fue, por su parte, detenida como presunta autora de un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Un poblado navideño a medias en María Pita
- El plan de Parque de Oza en A Coruña proyecta vivienda comunitaria y pisos para estancias cortas
- Un ex del Deportivo hace historia en la Copa de Francia con un equipo de un territorio de ultramar
- Ximo pone el punto de mira en enero y el Dépor no cambia sus planes en el mercado de fichajes