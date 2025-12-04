Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 39 años en Toledo

Una mujer de 39 años fue asesinada ayer en Torrijos (Toledo) tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, que fue trasladado al Hospital de Toledo por diversas lesiones y que ya fue detenido. El Gobierno de Castilla-La Mancha declaró que la muerte violenta de la mujer en se corresponde con «un nuevo presunto asesinato machista que deja una familia rota para siempre».

Fuentes de la investigación indicaron que en el domicilio en el que se produjo el suceso había dos menores. Ni la víctima ni el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

De confirmarse este caso y el registrado ayer por la tarde en Alicante como asesinatos machistas, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.338 desde 2003.