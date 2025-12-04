«El mayor cambio individual es estar organizados, no aislados»

Ingeniera técnica agrícola, educadora social y profesora, Yayo Herrero es una de las investigadoras europeas más influyentes en ecofeminismo.

¿Cuáles diría que son los retos actuales del ecofeminismo?

El asunto central que preocupa ahora mismo a los ecofeminismos es cómo vamos a sostener una vida digna en el planeta dañado que habitamos. Los seres humanos dependemos de todo aquello que produce la naturaleza como el agua, el aire, los alimentos, la energía que utilizamos... Y todos estos elementos se encuentran sometidos en la actualidad a una fuerte tensión, porque atravesamos una crisis ecológica profunda que tiene que ver con la superación de los límites físicos del planeta prácticamente en todas sus dimensiones. Lo que nos dicen también los datos a nivel internacional, incluido el Estado español, es que los niveles de precariedad son muy grandes, por lo que el reto fundamental es cómo vamos a construir una forma de organizar la vida en común que permita que todas las personas puedan garantizar sus necesidades.

Lograrlo implicaría una reformulación integral del modelo actual y casi de manera urgente, ¿qué medidas deberían implementarse?

Coincido en que necesitamos una transformación profunda, algo a lo que ya he empezado a denominar metamorfosis. Necesitamos una transición y no es que haya un problema de falta de propuestas, sino que la clave está en que todas las alternativas tienen que integrarse en un cambio en el modo de ser y estar en el mundo, que implica asumir los límites físicos del planeta y aprender a vivir en un mundo cambiante, redistribuyendo de una forma radical la riqueza, planteando que las soluciones no pasan por crecer económicamente de forma ilimitada, sino por garantizar radicalmente las condiciones de vida de todas las personas.

Y a nivel individual, ¿qué cambios se pueden impulsar?

Diría que el mayor cambio individual que tendríamos que hacer es justamente el de no ser individuos aislados. No es lo mismo la responsabilidad de los poderes económicos ni la del ámbito institucional y político, que tienen mayores capacidades de intervención, que la individual. El mayor cambio que podemos hacer es el de estar organizados comunitariamente de alguna manera: redes de economía social y solidaria, cooperativas de consumo, cooperativas de servicios energéticos, grupos feministas, grupos ecologistas, sindicatos,... son algunos ejemplos. La clave es, sobre todo, no estar solos. Y, por otra parte, tratar de imaginar colectivamente futuros que nos parezcan deseables y empezar a construirlos, aunque sean cosas pequeñas, porque nunca la política ha hecho nada grande que no estuviera inspirado en la organización de abajo.

Este año ha publicado Metamorfosis, ¿sobre qué reflexiona en este ensayo?

Metamorfosis se basa en cuatro palabras: encrucijada, que es el momento de profundísima crisis que estamos viviendo y que conviene mirarla de cara; extravío, porque trato de responder a la pregunta de cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento haya podido crear una economía y una política que nos ponen en riesgo; mutación, porque vemos políticas que niegan la ciencia o son racistas, y metamorfosis, para reconstruir la vida en común.