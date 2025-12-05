El Cecopi sólo debatió el despliegue de la UME y el Es Alert, que se retrasó por dudas jurídicas y lingüísticas de los políticos

La declaración del subdirector de Emergencias de la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), Jorge Suárez, en la causa de la dana era una de las comparecencias más esperadas y no defraudó. Con treinta años de experiencias en el sector fue el funcionario de Emergencias de más alto rango que participó en la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre de 2024 que acabó con 230 fallecidos.

Conserva toda la documentación: "No borro nada"

Suárez declaró ayer durante siete horas apoyándose en notas que anotó el día de la dana, del que conserva "todo", antaciones y correos tanto enviados como recibidos porque "no borra nada", aseguró. A las 17.30 horas se suspendió su declaración (iniciada pasadas las 9.30 horas) que se retomará el 17 de diciembre ya que aún quedaban 12 abogados de acusaciones por preguntar y los dos de las defensas de los dos acusados en la causa.

Dos decisiones y múltiples debates

Su comparecencia se resume en varias ideas básicas. En el Cecopi del 29 de octubre de 2024 sólo se adoptaron dos medidas: el envío de dos Es Alert (a las 20.11 y 20.57 horas) y el despliegue de la UME (Unidad militar de emergencias). El envío de las alertas se retrasó, sobre todo el primero, por dudas jurídicas y lingüísticas relacionados con el valenciano de los responsables políticos. Porque los técnicos lo tenían claro desde el inicio del Cecopi, con algún matiz.

Se planteó el Es Alert desde las 17.15 horas

El subdirector de emergencias declaró que él mismo informó en el Cecopi a las 17.15 y 17.38 horas que se podían enviar mensajes a la población, es decir un Es Alert aunque sin mencionar esta palabra. A esa hora el río Magro ya había provocado graves problemas en Utiel desde las 13 horas (finalmente con seis fallecidos). Y aguas abajo del Magro, en la presa de Forata ubicada en Yátova, se empezaba a temer lo peor. En esta presa gestionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) llegaron a entrar 2.200 metros cúbicos por segundo aunque la estructura hidráulica logró laminar o reducir el caudal de salida a 1.100 m3/seg. Aún así, un total de 16 personas fallecieron por los desbordamientos del río Magro. Esta horario desmiente la información defendida por la entonces consellera Salomé Pradas, quien asegura que el mensaje no se planteó en el Cecopi hasta las 19 horas.

"Subir a zonas altas", destacartado en el primer mensaje

En ese debate inicial, Jorge Suárez también planteó, en ese escenario de la ciudad de Utiel aislada por la inundación y con la amenaza del desbordamiento de Forata, incluir en el mensaje que la población se refugiara o subiera a las zonas altas. Un consejo que se omitió en el primer Es Alert de las 20.11 pero sí se incluyó en el segundo remitido poco antes de las 21 horas del 29 de octubre. También suscitó debate otro verbo del primer borrador del Es Alert redactado a las 18.15 horas. La frase "permanezcan en sus casas" sonaba a "confinar" a la población, lo que planteó dudas a Salomé Pradas por lo que la consellera y mando único de la emergencia decidió consultarlo con "un jurídico". El inspector jefe de Bomberos José Miguel Basset también defendió que los mensajes a la población fueran menos alarmistas.

Videoconferencia con alcaldes sin ningún regidor conectado

Otro debate interno que demoró la alerta a la población es que los políticos presentes en el Cecopi (Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Vicent Mompó y Alberto Martín Moratilla) pidieron avisar a los alcaldes de la cuenca del Magro (alrededor de las 18 horas la atención se centraba en Utiel y aguas abajo de la presa de Forata) antes de enviar el Es Alert. Se intentó una videoconferencia con los regidores durante una de las desconexiones Cecopi, que duró una hora, pero según el testimonio de Suárez ningún alcalde se conectó.

El valenciano demasiado normativo

Otro de los motivos del retraso del Es Alert se debió a "cambios lingüísticos" en el mensaje en valenciano que comenzó a prepararse a las 18.15 horas pero no se envió hasta las 20.11 de la noche del 29 de octubre de 2024. Según la declaración de Suárez fueron Salomé Pradas y Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, los que "nos hicieron cambiar cosas por el tema lingúïstico, acentos y demás". Los cambios introducidos se referían a suprimir el acento en "València" y sustituir palabras como "tipus" por "tipo" y "aquest" por "este", porque sonaban demasiado "normativas". En realidad porque debían sonar demasiado catalanas, aunque esta expresión no llegó a usarlar el funcionario. “Ante esas cosas, si nos dicen algo, lo ponemos”, justificó Suárez.

No eran una burbuja pero "no llegó información"

Por último, Jorge Suárez, también declaró que el Cecopi no recibió información de las 19.821 llamadas recibidas en el teléfono de emergencias 112 ni del caudal en el barranco del Poyo por parte de la CHJ ni de la pluviometría (el total de la lluvia caída) de la Aemet (Agencia estatal de meteorología).Según su versión, los responsables de la CHJ (asistentes por videoconferencia) "en ningún momento aportaron más información que la de Forata". Tampoco datos de las 19.821 llamadas relacionadas con 4.770 incidentes gestionados el 29-O y que alcanzaron el pico a las 17 horas, cuando comenzó la conexión del Cecopi: 2.438 llamadas a la hora. Respecto a la Aemet, sí que ha admitido que el representante (también por videoconferencia) explicaba la evolución de las tormentas, pero no los totales de la lluvia caída. "Evidentemente nos faltó información de análisis. No tuvimos un análisis de vulnerabilidad, ni de modelación de fluídos. La sala [se supone del 112]" no tenía herramientas para hacer ese análisis y no existía". Pese a todo, Suárez ha negado que el Cecopi fuera "una burbuja" aislada del exterior. "La gente recibía llamadas y entraba y salía de la reunión". Un encuentro que dirigieron la consellera Salomé Pradas y Carlos Mazón, desde que llegó al Cecopi a las 20.28 horas. La consellera también pidió ver los dos mensajes es Alert antes de enviarlos.