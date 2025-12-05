Detenidos una mujer y su pareja por la muerte violenta de un niño de 4 años en Almería

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según informaron este jueves fuentes cercanas a las investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha explicaron que, sobre las 22.30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Previamente a la localización del cuerpo, los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre las 20.10 horas en los que se .indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias. La investigación ha detectado que el hombre tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, también detenida, de la que era su pareja sentimental, según confirmó Europa Press. Bajao secreto de sumario, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina del municipio de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

Centenares de vecinos, autoridades y familiares de Garrucha se concentraron este jueves, a las puertas del Ayuntamiento, donde las banderas ondean a media asta con crespón negro, para expresar su repulsa por el crimen. Al finalizar el acto, el abuelo del menor tomó la palabra ante los medios para defender la inocencia de su hija, detenida por la Guardia Civil junto a su actual compañero sentimental. Aseguró que la madre, una joven de 21 años que se encuentra actualmente embarazada, «quería mucho a su hijo». En su intervención, señaló directamente al otro arrestado como el inductor de los hechos: «Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran».

Tras la concentración, el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, aportó nuevos datos sobre la cronología de una noche que calificó de «terrible». Según el regidor, la alerta se activó sobre las 22.30 horas del miércoles. Aunque inicialmente fuentes de la investigación apuntaron a un aviso de la tía tras recibir un mensaje de la madre, el alcalde precisó que fue el padre biológico de Lucas quien acudió a interponer la denuncia por desaparición, lo que desencadenó un dispositivo de búsqueda urgente.

Pasadas las once de la noche, apenas una hora después de la alerta, los agentes localizaron el cuerpo sin vida en una zona rocosa junto al antiguo cargadero de mineral, situado ya en el límite con el término municipal de Mojácar (Almería). «Ver el cuerpo de un niño tan pequeño cuesta mucho. No me quise acercar, pero estamos todos hechos polvo», confesó el primer edil.