Bruselas multa con 120 millones a X por falta de transparencia

La Comisión Europea (CE) anunció este viernes la imposición de una multa de 120 millones de euros a la red social X (antes Twitter), por incumplir sus obligaciones de transparencia en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Las infracciones se relacionan con "el diseño engañoso de la marca de verificación azul de X, la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso de los investigadores a los datos públicos".

Sobre el uso de la marca azul para las cuentas verificadas, Bruselas sostiene que viola la obligación de la Ley de Servicios Digitales de que las plataformas en línea prohíban las prácticas de diseño engañosas en sus servicios.

"En X, cualquiera puede pagar para obtener el estado ‘verificado’ sin que la empresa verifique de manera significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan. Este engaño expone a los usuarios a estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos. Si bien la Ley de Servicios Digitales no exige la verificación de los usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea aleguen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se llevó a cabo dicha verificación", señala la resolución del Ejecutivo comunitario.

En cuanto al repositorio de anuncios de X, Bruselas mantiene que no cumple con los requisitos de transparencia y accesibilidad de la ley de servicios digitales, porque "incorpora características de diseño y barreras de acceso, como retrasos excesivos en el procesamiento, que socavan el propósito de los repositorios de anuncios".

Agrega que el repositorio de anuncios de X también carece de información crítica, como el contenido y el tema del anuncio, así como la entidad legal que lo paga, según la explicación de la multa.