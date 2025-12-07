Muere una mujer al caer de un décimo piso en Madrid con dos hijos de 3 años
Los menores fueron hospitalizados con pronóstico muy grave | La Policía Nacional investiga los hechos, ocurridos en el distrito de Ciudad Lineal
Gloria Barrios / Agencias
Una mujer de 48 años y nacionalidad española falleció ayer tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid), con sus dos hijos de 3 años, ambos hospitalizados con pronóstico muy grave. La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género, según apuntaron fuentes policiales a Europa Press.
El suceso se produjo en torno a las 9 horas, momento en el que se recibió el aviso de lo ocurrido efectuado por los vecinos del edificio. Según informó Emergencias Madrid, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer y trasladaron muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo intervinieron, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.
