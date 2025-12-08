La lacra que no cesa: seis muertas por violencia machista en menos de 15 días

Hasta seis mujeres han sido asesinadas en menos de 15 días, en diferentes puntos de España, a manos de sus parejas o exparejas. Los últimos tres crímenes machistas se produjeron en la semana que acaba de finalizar, en otro inicio de diciembre negro, tras la conmemoración, como cada 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En espera de la confirmación oficial, el último asesinato de este tipo se habría producido en la localidad sevillana de Viso del Alcor, donde la Guardia Civil investigaba anoche como un posible crimen machista la muerte de una mujer, de unos 30 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del sábado en una vivienda de ese pueblo, donde se había declarado un incendio. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la víctima, de nacionalidad colombiana, era madre de una hija, que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos.

El hallazgo se produjo tras un aviso por incendio. Cuando los equipos de emergencia lograron acceder a la vivienda, localizaron el cuerpo de la mujer con signos compatibles con violencia por arma blanca. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explicó que será la autopsia la que determine si la muerte se produjo antes del fuego o si el incendio pudo tener relación con el fallecimiento. No obstante, señaló que la investigación se mantiene abierta como posible caso de violencia de género.

Los agentes detuvieron, esa misma noche, a un hombre de origen español, de 35 años, que habría mantenido algún tipo de relación sentimental con la víctima. Según confirmó la Subdelegación del Gobierno, la mujer no estaba inscrita en el sistema VioGén, mientras que el detenido sí figuraba en él por un caso previo vinculado a otra pareja.

Toscano recordó la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo: «Cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada, o cualquier persona de su entorno, debe acudir y formular las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», expresó.

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, señaló que «todo apunta a una nueva víctima», aunque subrayó que la confirmación definitiva dependerá del avance de la investigación y la autopsia. La consejera insistió en que «las políticas feministas son necesarias e importantes, y debemos trabajar unidas en defensa de las mujeres».

En lo que va de 2025, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 42, de ellas diez en Andalucía.

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número de teléfono 600 000 016.

Una «realidad estructural» en España

La violencia machista es un problema estructural extendido que se manifiesta de múltiples formas y que provoca en las víctimas secuelas importantes, pero muy pocas denuncian su situación ante la policía o la justicia, tal y como revela la última Macroencuesta de Violencia de Género, difundida la pasada semana por el Ministerio de Igualdad. Un sondeo que desvela que el 30,3% de las mujeres residentes en España, mayores de 16 años, han experimentado al menos un tipo de violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja, por lo que, en números absolutos, afecta a unos 6,4 millones de españolas. El 40,4% ha sufrido episodios violentos de parejas pasadas y el 17,2% de la actual.

En global, el 9,2% ha padecido violencia física por parte de su pareja o expareja y el 7,7% violencia sexual. Si se suman ambos conceptos, hasta un 12,7% asegura haber sufrido estos dos tipos de agresiones en algún momento de su vida (2,7 millones de mujeres). La radiografía general muestra, no obstante, que la violencia más prevalente en el ámbito de las parejas es la psicológica de control, que sufren el 25,1% de las mujeres, seguida de la violencia psicológica emocional (el 20,9%). A continuación se sitúa la violencia económica, que afecta 13,5%, es decir, 2,8 millones de españolas, según el sondeo.

«Los datos demuestran que el machismo es una realidad transversal y estructural que condiciona la vida de muchas mujeres», denunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación del documento.