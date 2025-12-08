Un presunto pedófilo de Baiona afronta 20 años acusado de agresión sexual

El joven de 32 años que permanece en prisión provisional desde junio por presuntamente «confeccionar» vídeos pedófilos con una niña de 6 años ya había estado con anterioridad encarcelado preventivamente. Concretamente por una causa en la que se le acusa de agredir sexualmente a la misma menor y que, en este caso, se encuentra próxima a juicio. La Fiscalía solicita que sea condenado a 20 años de cárcel y a indemnizar con 20.000 euros a la víctima, hija de la que en la época de los hechos era la compañera sentimental de este hombre.

Los dos procedimientos se tramitan en O Porriño, localidad en la que residió el acusado, si bien el registro domiciliario en el marco del de pornografía infantil tuvo lugar en Baiona. Mientras este último caso sigue en instrucción, en el de la agresión sexual la investigación concluyó y está pendiente del trámite de admisión de pruebas y de que se le ponga fecha a la vista oral en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Junto a la pena de prisión y la responsabilidad civil, la fiscal pide, entre otras medidas, la prohibición de aproximación y de comunicación con la menor, que en la actualidad reside fuera de España con su madre, así como libertad vigilada con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual. La acusación particular solicita idéntica condena de cárcel , si bien en el caso de la indemnización por el daño moral y psicológico la eleva a 40.000 euros. La defensa, mientras, plantea la libre absolución. De cara al juicio ya no será necesario que comparezca la niña ya que, como es habitual en delitos de esta naturaleza con víctimas de corta edad, ya se la exploró en la fase de instrucción con todas las garantías de prueba preconstituida de manera que esta grabación se podrá reproducir en la vista.

Los hechos ocurrieron entre octubre y diciembre de 2024. Las acusaciones citan dos episodios concretos, uno sucedido en el vehículo del acusado y el otro en la calle. En este último la grabó con el teléfono móvil. El joven, que habría cometido ambos ataques sexuales cuando estaba a solas con la menor, se aprovechó de la relación de familiaridad que tenía con la niña.

La acusación contra él es de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, el contemplado en el artículo 181 del Código Penal, con la agravación que se recoge en dicho precepto legal relativa a cuando en la ejecución del delito «la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima».

El joven estuvo en prisión provisional por esta causa desde el 23 de enero hasta el 4 de junio de este 2025. Apenas veinte días después, el 21 de junio, volvió a ingresar en la cárcel, donde continúa, por el procedimiento de la pornografía infantil. En este caso se le acusa de crear 15 vídeos de contenido pedófilo en los cuales aparecen él y la misma menor.