Tres fallecidos al ser arrastrados por el oleaje en Tenerife

Al menos tres personas fallecieron este domingo y varias resultaron heridas después de que, a primera hora de la tarde, fueran arrastradas por el oleaje cuando se encontraban en una piscina natural, conocida como Isla Cangrejo, en la zona de Los Gigantes (Tenerife), en el municipio de Santiago del Teide. Los agentes estiman que otros dos o tres bañistas podrían estar desaparecidos, con lo que el número de víctimas mortales podría aumentar. Una mujer, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pudo ser reanimada por los profesionales sanitarios y fue trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Hasta la zona acudieron tres helicópteros, el Helimer de Salvamento Marítimo, el del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias y el medicalizado del Servicio de Urgencias Canario.