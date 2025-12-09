Programación
Inteligencia Artificial
Bruselas abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar a la IA
La Comisión Europea investiga un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar
EFE
Bruselas
La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA) sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar.
- Así está la clasificación de Segunda División: El Racing asalta el liderato y el Deportivo cae a la segunda posición
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- La huella del expresionismo en las fachadas de A Coruña: 'No eran solo para una burguesía adinerada, las hay en barrios obreros
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Larguísimas colas para acceder al Zara navideño de A Coruña en este lunes festivo
- La premiada taquería mexicana de A Coruña que celebra tres años en Agra do Orzán: 'Nos diferencia el sabor auténtico y callejero
- La cena de murciélagos en el río Barcés de Cambre
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones