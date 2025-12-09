Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bruselas abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar a la IA

La Comisión Europea investiga un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar

La CE abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar IA.

La CE abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar IA. / EFE

EFE

Bruselas

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA) sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar.

