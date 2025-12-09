¿Por qué tras un cáncer algunos pacientes tienen dolor crónico?

¿Qué mecanismos se activan para que algunos pacientes oncológicos desarrollen un dolor crónico tras el tratamiento y otros en cambio no se vean afectados una vez superado el cáncer? Intentar descifrar las claves de esa incógnita es un reto en el que lleva inmerso ya desde hace tiempo el equipo de Cerebro y Dolor de la Facultad de Psicología de la Universidade de Santiago (USC) liderado por Maite Carrillo.

Al frente del proyecto europeo Painless, que involucra a diez países, la catedrática de Psicobiología de la USC, Maite Carrillo, explica que actualmente reclutan 60 pacientes oncológicos en Santiago para investigar por qué algunos desarrollan dolor crónico tras el tratamiento y otros no. A los voluntarios con molestias persistentes se les ofrece una intervención basada en neuromodulación cerebral, una técnica eficaz en otros tipos de dolor crónico, pero poco estudiada en pacientes oncológicos. Incide en que en los pocos ensayos que hay, se han obtenido resultados positivos, bien porque se reduce el dolor o porque lo hace el consumo de morfina o de otros opioides.

De ahí que Carrillo hable de «resultados prometedores» y anime a perfiles que puedan encajar en el estudio a ponerse en contacto con los investigadores a través del teléfono 611 618774. Han de ser pacientes mayores de 18 años que no estén en tratamiento activo contra el cáncer, que ya lo finalizaron, y que hayan tenido un tumor de mama, próstata, pulmón, páncreas o colon; dolencias oncológicas seleccionadas para el proyecto por ser las más frecuentes.

Carrillo reconoce que en esta línea de investigación están teniendo más dificultades para reclutar participantes que en la que por ejemplo llevan a cabo desde su laboratorio relacionada con la fibromialgia, y recalca que la forma de participar es muy sencilla, además de incidir en que es un procedimiento «no invasivo, sin efectos secundarios, como mucho un ligero picor en el lugar de la estimulación que desaparece cuando termina». Al respecto, la catedrática de la USC, una vez realizada la selección de los voluntarios, se les hace una evaluación en el centro de referencia y, a aquellos que tienen dolor, se les entrena en el procedimiento de neuromodulación cerebral para que, tras una primera sesión, «sean ellos mismos los que lleven a cabo la estimulación en su propio hogar».

Cada sesión dura 20 minutos y se realizan quince sesiones con un estimulador muy sencillo, que consiste en colocarse un gorro con electrodos. El equipo realiza una evaluación diaria de los síntomas durante los quince días previos, los 15 días de intervención y los quince días posteriores, para seguir la evolución de los pacientes.Posteriormente, se lleva a cabo un seguimiento del paciente a los seis meses y al año.