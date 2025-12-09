Molestó en un bus en Ourense y se resistió a los guardias civiles: «Pégame un tiro»

Se comportó de manera inadecuada con agentes de la Guardia Civil después de causar molestias en un autobús. Su caso, por hechos de hace tres años y medio, llegó a juicio en Ourense hace una semana. El acusado reconoció la autoría y se conformó con una condena de multa: 900 euros en total.

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2022. Como el pasajero iba molestando al conductor en el trayecto, el profesional requirió la intervención de dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando un control preventivo. El hombre llegó a abalanzarse sobre un guardia civil e incluso intentó agarrarlo del cuello. «Os vais a cagar, espero que tengáis dinero en la cuenta, porque de esta me jubilo», llegó a gritar a los agentes. También les manifestó otras frases fuera de tono y despectivas: «pégame un tiro, joder»; y «vas a flipar, bobín, tonto».