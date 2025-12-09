Trabajadores de Inditex abren sus cestas de Navidad en redes sociales: productos ibéricos, vinos del Marqués de Riscal y adornos navideños

Como cada año, los empleados de Inditex reciben con gran ilusión su cesta de Navidad y muchos suben vídeos a TikTok e Instagram mostrando el contenido del lote con el que les obsequia Marta Ortega. Estos 'unboxings' se han convertido ya en un fenómeno viral que precede a las fiestas, y no solo por su valor económico -este 2025 supera los 200 euros- sino por la selección 'gourmet' de productos y detalles elegidos con especial gusto. Al igual que en otras ediciones, siempre hay un detalle que causa especial sorpresa. Esta vez, además, con un guiño a los 50 años que ha cumplido el buque insignia de la empresa, Zara.

Uno de estos empleados del gigante textil que fundó Amancio Ortega es Néstor Seller, "granaíno viviendo en Madrizz", actor y uno de los 'tiktokers' más populares en nuestro país, con casi novecientos mil seguidores (y casi cien mil en Instagram). Le siguen personalidades como Penélope Cruz o la creadora de contenido Marta Camin, y destaca en redes sociales por sus bailes, por su gran sentido del humor para contar anécdotas de su día a día.

"Sí, chicos, la empresa en la que trabajo es Inditex -comienza el vídeo Seller-. Así que vamos a ver qué hay". Entre gritos de alegría y comentarios jocosos, el joven de 21 años va mostrando todo lo que trae su caja de cartón de rayas rojas. "Al parecer toda la comida que aparece aquí es de origen gallago", avanza, aún sin saber que hay productos de otros sitios de España.

@neestorseller Que viene en la cesta de Navidad de Inditex? ♬ sonido original - nestorseller

La lista de productos

El intérprete muestra una tableta de chocolate negro y flor de sal. A continuación una sorpresa: un ratoncito de peluche para colgar en el árbol de Navidad. Una botella de vino tinto Marqués de Riscal -un rioja cuyas bodegas están ubicadas en Elciego (Álava)-, polvorón de Estepa de almendra, un bote de [setas] portobello al ajillo; turrón de chocolate con almendras -calidad suprema de Picó-; turrón de Jijona... "¡Y todo esto por trabajar!", exclama.

El 'unboxing' continúa con una botella de champán; chorizo y salchichón de bellota ibérico; otra botella de vino blanco de Riscal; galletas de nata; queso semicurado; paté de centollo y buey de mar; aceite de oliva virgen extra -"en botella de cristal... Amancio se ha dejado los cheles", observa-; bombones de pistacho de Costiña (restaurante del chef Manuel Costiña con dos Estrellas Michelin); sardinillas en aceite de oliva; mejillones de las rías gallegas; y los clásicos que nunca olvida Inditex: los moscovitas (especie de galleta de frutos secos con chocolate por detrás) y la famosa lata con pollo.

También se incluye hummus con aceite de oliva extra; nueces en bote de cristal, y, por último, el saco en color tierra, que es en realidad un mantel. Por supuesto, de Zara Home.