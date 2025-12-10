Detenido un hombre tras asesinar a puñaladas a su pareja en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer sobre las seis y media de la mañana a un vecino de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, por presuntamente haber asesinado a su pareja en el domicilio que compartían en el número 45 de la calle de Santa Eulàlia. Los dos son de nacionalidad colombiana.

El supuesto agresor, de 46 años, y la víctima, de 36, se pelearon y él presuntamente la atacó con un arma blanca, lo que le provocó lesiones en el abdomen. Los vecinos, al oír el enfrentamiento, alertaron a la policía. Hasta el lugar del crimen se desplazaron varias patrullas policiales y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques. Al llegar a la vivienda, los equipos de emergencia localizaron a la mujer, que presentaba graves heridas. Aún tenía pulso, según explicaron los familiares. Pese a que los sanitarios intentaron reanimarla durante media hora, no pudieron salvarle la vida y murió en el mismo domicilio.

Agentes de la policía científica y de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra registraron la vivienda durante toda la mañana mientras familiares y amigos de la víctima, rotos por el dolor, esperaban en la calle. La mujer se llamaba Sayuri y llevaba dos años residiendo en España. Tenía tres hijos, uno de ellos mayor de edad, de otra relación, que viven en Colombia. Su presunto asesino, Leonardo, llegó a L’Hospitalet en marzo de este año. La pareja residía en esta vivienda de la calle de Santa Eulàlia junto a una tía y una prima de ella.

La pareja ya mantenía una relación afectiva cuando estaban en Colombia, antes de que ella decidiera trasladarse a España a trabajar para dar un futuro a sus hijos, según explicaron los familiares. «Ella lo trajo y él la mató», relataron. Los parientes apuntaron a que no habían detectado tensión, agresiones o amenazas en el ámbito de la pareja, algo que suele pasar y que se explica tanto por el secretismo como por la sutileza externa de la violencia psicológica. Tampoco constan denuncias previas por violencia de género, según el juzgado de violencia contra la mujer de L’Hospitalet que investiga el crimen.

La causa permanece bajo secreto sumarial. A primera hora de la mañana, una comitiva judicial, encabezada por el juez, se desplazó hasta el domicilio para realizar el levantamiento de cadáver. Los Mossos buscaron varios indicios en la vivienda e interrogaron a familiares y vecinos del inmueble. En el mismo edificio hay otros apartamentos en los que también residen ciudadanos colombianos que conocían a la pareja.

El Govern expresó su condena por el asesinato. «La lucha contra la violencia machista nos interpela a todos y todas, todos los esfuerzos son pocos», afirmó Salvador Illa en un mensaje publicado en la red X. «Condenamos de forma rotunda la violencia de género y especialmente aquella más desgarradora, que es la que se cobra la vida de las mujeres», añadió la consellera de Interior, Núria Parlon. Por su parte, el consistorio de L’Hospitalet mantuvo un minuto de silencio ayer a las siete de la tarde en una concentración de repulsa en la plaza del ayuntamiento.