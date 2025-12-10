Galicia busca talento digital para reducir la brecha digital

Explicar a tu padre cómo pedir una cita médica desde el móvil, ayudar a tu tía a acceder a su banca online, enseñar a un vecino a hacer la compra a través de Internet o a hacer una videollamada… Todo eso es tecnología. Y todo eso es voluntariado tecnológico. Aunque no lo llames así, aunque te parezca algo pequeño o cotidiano, estás haciendo algo valioso: estás plantando cara a la brecha digital y acercando la tecnología a quien más lo necesita.

Y en Galicia, eso es muy útil y necesario. La gran dispersión de las localidades y el envejecimiento de la población (el 26% de los habitantes tiene más de 65 años, porcentaje solo superado por la vecina Asturias) hace que muchas personas dependan del apoyo tecnológico para comunicarse y realizar gestiones esenciales. Por eso, Fundación Cibervoluntarios lanza en la comunidad la campaña “Es muy tú”, coincidiendo con un momento perfecto del año, cuando miles de jóvenes se fijan nuevos propósitos y metas para 2026.

Propósito para 2026: hacer algo por los demás

Cada enero, lo repetimos: “quiero hacer algo bueno por la sociedad”, “quiero conocer gente nueva”, “quiero ganar experiencia útil para mi futuro”. El problema es que, muchas veces, abandonamos rápido estos propósitos por no estar bien definidos, chocar con nuestros hábitos arraigados, ser poco realistas o abrumadores. ¿Y si no fuese así? ¿Y si ese propósito que quieres cumplir fuese más fácil de lo que imaginas?

Eso es lo que propone “Es muy tú”, mostrar que el voluntariado tecnológico es un gesto sencillo, cercano y compatible con cualquier estilo de vida. La campaña lo cuenta con naturalidad, en una conversación entre amigos donde descubren que ayudar con tecnología es algo que ya hacen en su día a día. Solo falta dar un paso más y unirse a Fundación Cibervoluntarios.

Al hacerlo, te sumarías a una red activa de más de 4.500 cibervoluntarios repartidos por toda España. Solo en Galicia, en 2025, esta organización ha ayudado a más de 14.000 personas gracias a más de 800 actividades. ¿Qué une a estos voluntarios y qué les motiva a compartir su tiempo y talento digital?

Cibervoluntarios cuenta con una red activa de más de 4.500 voluntarios y voluntarias en España / D. R.

Voluntec: Bienestar compartido

Según Voluntec, estudio realizado por Fundación Cibervoluntarios, las motivaciones que impulsan a hacer voluntariado en el siglo XXI están cambiando. Hemos pasado de una ética del deber a una ética del deseo, es decir, las personas participan porque la experiencia les aporta sentido, porque conecta con sus valores, intereses y motivaciones personales.

El voluntariado se convierte así en un espacio de identidad y bienestar compartido. También en lo tecnológico: reducir brechas digitales no solo transforma la vida de quienes reciben apoyo, sino que fortalece las habilidades, la confianza y la sensación de utilidad de quienes lo ofrecen. En conjunto, surge un modelo de participación más flexible, consciente y alineado con lo que cada persona quiere aportar a la sociedad.

5 razones para ser cibervoluntario en 2026 1. Ayudas enseñando lo que ya sabes: tu conocimiento digital puede ser muy útil para otras personas, especialmente para aquellas más mayores que viven en localidades rurales. La tecnología abre puertas y reduce distancias. 2. Encaja con tu vida, vivas donde vivas: tú eliges cuándo, cuánto y cómo participar. Da igual en qué zona de Galicia estés, puedes ayudar en toda la comunidad. 3. Mejora tu futuro profesional: obtienes un certificado, formación y competencias digitales clave que suman en cualquier currículum. 4. Conectas con gente como tú: jóvenes con ganas de crear, compartir y aportar algo positivo. 5. Generas un impacto real en tu entorno: reforzando el sentido de comunidad y apoyo mutuo propio de Galicia.

¿Te sumas? Cibervoluntario en un clic

Si crees que ser cibervoluntario o cibervoluntaria “Es muy tú”, con la app de Cibervoluntarios, disponible gratis para iOS y Android, puedes darte de alta en cuestión de minutos, sin ordenador ni trámites complicados. Regístrate y podrás acceder a todas las opciones disponibles: ver qué oportunidades de voluntariado hay, apuntarte a las actividades que elijas, recibir formaciones y materiales didácticos útiles, gestionar tu tiempo y comunicarte con otros cibers para compartir experiencias. Todo desde el móvil y de forma muy sencilla.

Únete a Fundación Cibervoluntarios en cibervoluntarios.org o desde la App de Cibervoluntarios y empieza a crear impacto en tu entorno.