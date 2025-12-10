García Montero acusa a la RAE de imponer la sede del Congreso de la Lengua
Fuentes de la institución afirman que la decisión se tomó por unanimidad en el Congreso de Arequipa
La Real Academia Española (RAE) replicó al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que la decisión de que Panamá acoja la siguiente edición del Congreso Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. «Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de designar como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) a Panamá no ha sido tomado por el director de la RAE sino por la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), de la que forman parte 23 academias, que lo adoptó en Arequipa por unanimidad», explicaron fuentes de la RAE a Europa Press.
Fuentes de la RAE también precisaron que, por primera vez, ayer no asistieron al Patronato del Instituto Cervantes ni el director de la RAE ni el secretario general de la Asale, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, para resaltar «el malestar de la RAE y de la Asale con la conducta inexplicable del señor García Montero». Esta reunión del Patronato estuvo presidida por los reyes Felipe VI y Letizia y acudieron García Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Albares y Urtasun.
