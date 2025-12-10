Las infecciones adquiridas en las Unidades de Cuidados Intensivos bajan a mínimos históricos: "Hay que felicitarse"

Los coordinadores de los Proyectos Zero han presentado en el Ministerio de Sanidad los últimos datos de incidencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Es una iniciativa que persigue reforzar la lucha contra esas infecciones y fortalecer la seguridad del paciente crítico. La coordinan la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) junto al propio Ministerio.

Los intensivistas señalan que los datos que se desglosaron permiten "afianzar" la tónica de los años post-pandemia, con una bajada generalizada de las infecciones en los cuatro ámbitos de estudio: bacteriemias, neumonías asociadas a ventilación mecánica, infección por bacterias multi-resistentes y las de tracto urinario asociadas a dispositivos. A excepción de esta última, todas las demás han superado los objetivos marcados antes de la pandemia e incluso marcan mínimos históricos.

Proyectos vivos

"Hemos demostrado que los Proyectos Zero están vivos, con cada vez más profesionales implicados y participando en ellos", indica el doctor José Garnacho, presidente de la SEMICYUC. "Este hecho reafirma la dilatada trayectoria de SEMICYUC en trabajar de forma activa para reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en las UCI y en prevenir las infecciones por bacterias multi-resistentes, así como para erradicar los brotes que pudieran ocurrir", prosigue.

Entre las iniciativas desplegadas están 'Bacteriemia Zero (BZ)', el Proyecto Zero más longevo, que ha marcado la densidad de incidencia más baja de su historia, con apenas 2,04 casos por cada 1.000 días de uso de catéter venoso central. Las bacteriemias secundarias, además, bajan incluso de 1, situándose en 0,98. Según el coordinador de BZ, el doctor Xavier Nuvials, "aún hay margen de mejora en el uso del dispositivo, pero los resultados son muy satisfactorios".

Neumonía cero

Neumonía Zero (NZ) ha sido el proyecto con una mayor bajada en los años post-pandemia, un 37%, situándose en los 5,32 casos de neumonía asociada a ventilación mecánica por cada 1.000 días. Es ligeramente inferior a la de 2019 (5,4) y marca otro récord histórico. "Hay que felicitarse, pero el objetivo es mantener la línea decreciente que ya teníamos antes de la pandemia", indica el docto Manuel Álvarez, coordinador de NZ.

ITU Zero, enfocado en prevenir las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) asociadas a sondas, es el único de los Proyectos Zero que no alcanza aún el objetivo marcado en su inicio, un dato que sí se logró en 2019, al bajar del 2,7 de incidencia. Sin embargo, en 2025 (2,79) se consolida la tendencia a la baja, con una tasa de incidencia un 30% más baja que en 2022. Por su lado, Resistencia Zero (RZ) marca por segundo año consecutivo la ratio más baja de incidencia por bacterias multirresistentes de su historia: un 0,29.

Continuar controlando

Sin embargo, se mantiene la tendencia al alza de las colonizaciones por multirresistentes previamente al ingreso, bien sea en la comunidad o en otras dependencias hospitalarias. A este respecto, del 3,28% de 2022 se llega ahora a un 4,1% de los casos.

Además de los datos actualizados, el doctor Garnacho presentó la actualización del programa Resistencia Zero. "El objetivo principal es mantener por debajo del 40% el porcentaje de multirresistencias adquiridas en la UCI respecto al total, reduciendo un 2% anual tanto las infecciones como la mortalidad tras 48 horas de ingreso", explicó.

Los especialistas reconocen que bajar las tasas va a ser cada vez más difícil, porque ya están en índices óptimos. "Somos conscientes de que alcanzar ese 'cero' es complicado, pero seguir bajando las tasas y que las infecciones se den cada vez en menos pacientes no deja de ser nuestro principal objetivo". Además, se busca integrar a cada vez más hospitales en los estudios de control.