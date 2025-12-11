Detenido por matar a su pareja, que murió tras varios días en coma

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca (Valencia) decretó, este miércoles, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a su pareja tras darle una paliza en una vivienda de Catarroja. Efectivos de la Guardia Civil lo detuvieron por la mañana, después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de Valencia tras permanecer varios días en coma.

El instructor le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual, según detalla el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) en un comunicado.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, fue detenido en la mañana de este miércoles por agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta Catarroja para localizarle. El arresto se produjo tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingreso en el Hospital Universitario La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. La mujer estuvo en coma hasta que, finalmente, falleció.

El hombre había sido arrestado ya, en una primera ocasión, el pasado fin de semana y fue puesto a disposición judicial este miércoles por la mañana, mientras su pareja seguía hospitalizada, en estado muy grave, debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Tras recibir declaración a varios testigos, el magistrado convocó la comparecencia de prisión prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Tras esa vista, la Fiscalía, única acusación personada en la causa, no interesó la adopción de la medida de prisión preventiva, por lo que el instructor, conforme al artículo 505.4 de la propia Lecrim, decretó la libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de 2.000 metros de la víctima.