Los gallegos donan 17 millones a la Iglesia vía declaración de la renta

Galicia es la séptima comunidad autónoma con más X a favor de la Iglesia católica en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, con un total de 349.903 declaraciones. La cifra supone 1.516 más que el año anterior (un 0,4%), cuando se registraron 348.387 asignaciones, según datos provisionales de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

La Iglesia ha aumentado también el importe asignado por los gallegos a través del 0,7% del IRPF hasta los 16.711.168 euros, lo que supone un incremento del 17,1% respecto a la anterior campaña, que se cerró con 14.271.985 euros.

En términos porcentuales, con un 23,4% de contribuyentes que asignaron la X a la Iglesia, Galicia se sitúa por debajo de la media nacional (30,6%). Esta cifra supone un 0,09% menos que la campaña de 2023, una bajada que es común en todas las comunidades —a excepción de la obtenida en la Hacienda foral de Guipúzcoa—.

Nueve comunidades se sitúan por encima de la media nacional en porcentaje de asignantes. Encabezan la lista Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo, además de Galicia, se señalan Canarias (24%) y Cataluña (15%).

Según la CEE, la Iglesia católica ha alcanzado una recaudación récord en la campaña de este año, con un total de 429.335.080 euros en el conjunto del Estado español. Esta cifra supone casi 46,9 millones más que en el ejercicio anterior, es decir, un incremento del 12%. Además, el número de declaraciones a su favor ascendió a 7.946.347, lo que representa 106.363 más que en la anterior.

Teniendo en cuenta las declaraciones de la renta conjuntas, más de nueve millones de españoles —el 30,08% de los contribuyentes— marcaron la X a favor de la Iglesia católica en la última campaña.

La CEE subrayó ayer que, además de las nuevas declaraciones registradas, se han mantenido las 208.841 incorporadas el año anterior, lo que consolida un crecimiento sostenido de apoyos. Sin embargo, pese a este incremento, señaló que la proporción de contribuyentes que no marcaron ninguna casilla sigue siendo elevada: casi el 40%, con un aumento del 1,09% respecto a la campaña previa.