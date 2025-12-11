La huelga de médicos obliga a cancelar en A Coruña otras 25 cirugías y 1.209 consultas

El área sanitaria de A Coruña y Cee sigue acumulando cirugías y consultas pospuestas por la huelga de médicos. La jornada del miércoles, la segunda del paro, concluyó con la suspensión de 25 intervenciones quirúrgicas, 1.209 consultas con especialista y la realización de 114 pruebas diagnósticas, según informó la Consellería de Sanidade. En la primera jornada, el balance fue de más de 50 cirugías, 1.300 consultas y 82 pruebas diagnósticas.La huelga, convocada en Galicia por el sindicato O’Mega, acaba este viernes.

Profesionales del hospital de A Coruña se concentraron este jueves a las puertas del complejo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. «Imáginate si eres tú el paciente que atiendo después de 24 horas trabajando. Un error puede matar», se podía leer en una de las pancartas mostradas en la protesta.

Preguntado sobre cuándo se prevé poder recuperar toda la asistencia aplazada, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que se trabaja en un plan, pero avanza que «no va a ser un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos». No tendrá una estimación hasta que concluya la huelga.