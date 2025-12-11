Seis años de internamiento por asesinar a una educadora social

Ha tardado, pero ya hay sentencia: seis años de internamiento por un delito de asesinato para los dos menores, de 14 y 15 años. Es la sentencia del Juzgado de Menores hecha pública este miércoles por el crimen de la educadora Belén Cortés, ocurrido el pasado mes de marzo en Badajoz. Por su parte, la adolescente que se encontraba ya en libertad, ha sido condenada a cinco años al ser considerada cómplice.

El asesinato ocurrió en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana, gestionada por la Junta de Extremadura. Al mismo tiempo, según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso El Periódico de Extremadura, del mismo grupo que LA OPINIÓN los tres fueron condenados por robo con violencia en casa habitada y el menor de 15 años, también por conducción sin permiso.

En cuanto a la responsabilidad civil, condena a la Junta de Extremadura como responsable solidaria y directa a asumir el pago de 620.000 euros a los familiares de la víctima.

Por otro lado, el menor de 15 años, conjuntamente con la Junta, deben pagar más de 21.000 euros por el coche en el que huyeron los tres implicados.

Además de las penas de prisión, a todos se les imponen tres años de libertad vigilada y una orden de alejamiento a los familiares de Belén Cortés, a los que no podrán acercarse a menos de 300 metros durante tres años.

El Juzgado de Menores los absuelve a los tres del delito de robo de vehículo a motor y al menor de 15 años del de conducción temeraria. Los otros dos tampoco son culpables de cooperación para conducción temeraria.

La menor que ahora es condenada como cómplice, salió en libertad vigilada del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi el pasado 3 de diciembre, después de que se agotara la prórroga de la medida cautelar, mientras que los otros dos condenados por el asesinato de Belén Cortés continúan, de momento, en el centro de Badajoz, por tener otros procedimientos judiciales pendientes.