El coruñés Benigno López gana el premio Daniel Domínguez de guion en gallego
A Coruña
El VII Premio Daniel Domínguez de Guion en Gallego, que convoca la Asociación Gallega de Guionistas con el patrocinio de la Xunta, recayó en el coruñés Benigno López Moure por su obra Monstros, de la que el comité evaluador destacó «el dominio impecable de los códigos del thriller, la profundidad psicológica de los personajes y la valentía de abordar una temática incómoda con una mirada autoral comprometida con la complejidad moral de la historia». El acto de entrega del galardón se celebró este viernes en la sede de la SGAE en Santiago de Compostela.
