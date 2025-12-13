A.M.A. Seguros, entre las compañías mejor valoradas

A.M.A. Seguros ha obtenido un resultado destacado en el último informe de satisfacción elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que recoge la experiencia real de sus socios. Los encuestados destacan especialmente la atención recibida y la claridad de los trámites. Así, el estudio sitúa a A.M.A. como la aseguradora mejor valorada en seguros de automóvil y entre las tres mejor puntuadas en seguros del hogar, consolidando su posición como una de las entidades más apreciadas por los usuarios.

En el ramo del automóvil, A.M.A. encabeza la clasificación gracias a la alta valoración de los encuestados en aspectos clave como la indemnización o reparación, la atención recibida y la claridad en los trámites. La rapidez en la gestión de siniestros y el nivel de satisfacción general son otros de los puntos que la OCU destaca en esta edición.

En cuanto al seguro del hogar, A.M.A. figura entre las primeras posiciones del ranking, situándose como una opción especialmente valorada por quienes buscan un servicio eficaz, transparente y resolutivo. A este respecto, los usuarios destacan de manera particular el plazo de resolución, el importe de la franquicia y la satisfacción con la reparación o indemnización.