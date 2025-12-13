Ponte... nas Ondas!, modelo mundial de defensa del patrimonio inmaterial

El proyecto de Ponte... nas Ondas! (PNO!) ha sido elegido como uno de los mejores ejemplos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial durante la presentación del piloto de la plataforma en la que trabaja la UNESCO para dar visibilidad y potenciar su registro de buenas prácticas. La presentación tuvo lugar durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO del Patromonio Cultural Inmaterial que se celebra estos días en la ciudad india de Nueva Delhi. La plataforma iniciará su andadura con otras 13 experiencias de distintos países —la gallega es la única española—, a la que irán sumándose otras nuevas, hasta un total de 60. Su presentación oficial será a finales del próximo año, durante la próxima reunión de este comité, en Xiamen (China).

Para los miembros de PNO!, haber sido seleccionados como ejemplo entre los 14 referentes que inaugurarán la plataforma ha sido una grata sorpresa. «No nos lo esperábamos; pensábamos que harían una presentación conjunta de todas las experiencias. Para nosotros esto es como recibir un trofeo: es ponerse en el podio y que te digan que eres un ejemplo de buenas prácticas», manifestó ayer Santiago Veloso, presidente de la asociación gallega.

En el vídeo explicativo del piloto de la nueva plataforma, se proyectaron las imágenes de Ponte...nas ondas! y se detalló que esta contará con un formato de narrativa interactiva que permitirá a los usuarios intercambiar sus recursos asociados a cada salvaguardia de manera intuitiva y dinámica. Como ejemplo, se presentó el trabajo que está desarrollando Ponte... nas ondas!, una experiencia basada en una iniciativa radiofónica creada en Galicia y en el norte de Portugal.

Aprovechando esta metodología puesta a prueba para la plataforma, con las imágenes de PNO! de fondo, se destacó que el proyecto tiene como finalidad presentar de manera atractiva visualmente e interactiva las diferentes vías de salvaguardia, las estrategias aplicadas por las comunidades participantes, las escuelas o las organizaciones, para responder a necesidades específicas, en este caso el fomento del diálogo intergeneracional y generar mayor interés entre los jóvenes en relación con el patrimonio cultural compartido entre ambos países.

En esta plataforma, la Unesco valora la triple e innovadora estrategia de PNO!, que suma educación, comunicación y patrimonio, y destaca que el modelo PNO!, además de fortalecer los lazos culturales a través de la frontera, fomentó el diálogo intergeneracional y despertó mayor interés y conciencia entre la juventud involucrada sobre su patrimonio cultural compartido. «Las metodologías participativas de PNO! son un marco poderoso para fomentar el diálogo internacional y al mismo tiempo garantizar la transmisión intergeneracional de tradiciones culturales compartidas», afirma.