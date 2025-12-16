‘Crudivorismo’, ‘milenial’ o ‘loguearse’ se incorporan al diccionario de la RAE

‘Crudivorismo’, ‘loguearse’, ‘microteatro’, ‘milenial’ o ‘turismofobia’ son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se presentó ayer en la sede de la RAE.

Esta actualización, con «menos pretensiones» que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, «mucho más renovada y amplia», en la que está trabajando la RAE, según avanzó su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

‘Hacer un simpa’ (España) o un ‘pagadiós’ (Argentina), para irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; ‘marcianada’, en un sentido coloquial como extravagante, raro o disparatado; ‘comecocos’, en alusión al videojuego, o ‘biblia’ como el documento que contiene la línea argumental y personajes de una serie, son otras de las novedades.