Condenado por maltrato a su mujer e hija un hombre que mató a una joven en 2001

El homicidio en 2001, en Viana do Bolo, de la joven de 21 años Montse Martínez fue resuelto en 2010 por la Guardia Civil, que nunca abandonó el caso. Manuel M. F. residía en Ibiza y una denuncia de su pareja por violencia de género lo devolvió al foco. Aprovechando el nuevo caso la Guardia Civil logró una confesión del sospechoso sobre el homicidio de Viana do Bolo. El acusado habló aunque puso peros: en el juicio alegó que la muerte fue una imprudencia, una muerte accidental, según su versión, por un supuesto golpe que le dio a la chica al reaccionar cuando ella —según él—, le dio un beso en un parque de Viana, a la salida de un pub, la noche del 14 de abril de 2001. Pero el jurado popular concluyó, en 2011, que Manuel golpeó a Montse con intención, la arrojó desde una barandilla, en lugar de socorrerla, y después ocultó el cuerpo. La Audiencia Provincial le impuso 11 años de cárcel.

El homicida tenía 19 en 2001. Ahora, dos décadas después, a sus 44, Manuel M. F. es condenado con su conformidad por maltratar de manera habitual a la que era su esposa, una mujer con la que tuvo una relación entre 2006 y 2011, y que retomaron en 2019, año en el que se casaron. La situación de violencia continuada contra la víctima, un estado de «temor y subyugación» —dice la Fiscalía—, «se hizo extensiva» también a la hija de ambos, menor de edad aún actualmente.

Un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, aceptado por el encausado en la sala de vistas del Penal Número 2 de Ourense, este martes, plasma en una sentencia un total de cinco delitos por parte de Manuel M. F. Se enfrentaba a una solicitud inicial de la Fiscalía de 7 años de cárcel. La condena de conformidad reduce la pena a 6 meses de prisión, trabajos comunitarios y el pago de una indemnización a las perjudicadas de 12.000 euros —7.000 para la adulta y 5.000 para la menor—. Podrá fraccionar los pagos en cuotas mensuales de 200 euros. Además, el agresor tiene prohibido acercarse a las dos durante 11 años. Tampoco podrá contactar con ellas por ningún medio.

De manera continuada, Manuel M. F. sometió a su pareja a «comportamientos de predominio, menospreciándola, vejándola, amenazándola de muerte, recriminándole la mala gestión del dinero y obstaculizando su acceso al mercado laboral. Asimismo, la acometió físicamente en varias ocasiones, dándole bofetadas, golpes, patadas y puñetazos», indica el escrito de acusación de la Fiscalía, que el encausado reconoce. La mujer denunció los hechos en marzo de 2023. La situación de violencia en el domicilio familiar también afectó a la hija de ambos.

La sentencia le atribuye varios actos de violencia machista. En febrero de 2021, mientras la perjudicada y el agresor se encontraban en la cocina del domicilio conyugal, él arañó a la mujer en la cara con las dos manos, dejándole marcas en el lado derecho. En el verano de 2022, el varón dio un puñetazo a la víctima en la cara, mientras los dos se encontraban en la cama. Manuel M. F. empujó a la víctima e hizo que se cayera al suelo, donde le propinó patadas en la espalda y en la cabeza.

El 27 de mayo de 2023, mantuvo una fuerte discusión con la víctima en el domicilio y le dio un fuerte puñetazo en la nuca. El 6 de junio de 2023, Manuel M. F. envió a su esposa un mensaje de WhatsApp con un icono de una escopeta y una frase amenazadora: «No podemos esperar que Dios haga todo», respondió después de que la mujer le dijera adiós unos minutos antes, añade la condena.

Por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género, Manuel M. F. acepta 6 meses de prisión y 3 años de alejamiento de ambas víctimas. Por cada uno de los tres delitos de maltrato machista, se conforma con 75 días de trabajos comunitarios y 2 años de alejamiento. Por un delito de amenazas leves 45 días de trabajos y 2 años de alejamiento. En fase de ejecución de condena se decidirá si el homicida de Montse, condenado ahora por violencia machista contra la que fue su esposa, debe volver a la cárcel para cumplir los 6 meses que acepta.