‘Arancel’, palabra del año para la Fundéu RAE

Arancel ha marcado el 2025. Es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE) en clara referencia al tributo que Donald Trump impuso sobre las importaciones a Estados Unidos. «Tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios o establecida para remunerar a ciertos profesionales», recoge el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Una voz que toma el testigo de dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021) y confinamiento (2020), entre otras. Ha sido escogida entre 12 opciones: apagón, arancel, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macrorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo.

El término ha sido amadrinado por la reina Letizia en el 20 aniversario de la Fundéu RAE, dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. «Me gusta estar aquí porque tenéis cara de fruncir el ceño al leer errores gramaticales como yo: una coma mal puesta, una mayúscula inventada, un gerundio repetido... Quiero pertenecer a la tribu de quienes amáis la lengua. 20 años después de su nacimiento, Fundéu RAE sigue afinando y afilando las herramientas para ayudarnos a hacer la realidad más transitable. Su historia es un éxito porque soluciona a diario nuestras dudas lingüísticas. Quiero agradecer la labor que realizan las filólogas y las periodistas que se encargan de sostener este servicio», dijo la Reina.

El patronato, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha destacado que arancel ha pasado de estar reservada a los especialistas a estar presente en el día a día de cualquier persona. Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de Autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente, pero la actualidad informativa ha disparado su uso. El germen de la Fundéu fue el Departamento de Español Urgente de la agencia Efe, que puso en marcha en 1981 su entonces presidente, Luis María Ansón.