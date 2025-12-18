Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso

Decenas de desalojados este miércoles en el antiguo instituto B9 de Badalona, alrededor de medio centenar, han pasado la noche al raso, justo enfrente del edificio que los Mossos d’Esquadra han desahuciado por la mañana y que luego ha sido tapiado. Los expulsados se reunieron anochealrededor de hogueras encendidas en la explanada próxima al viejo centro educativo, entre bloques del barrio de Sant Roc, y compartieron cena durante la primera jornada que pasaban a la intemperie, a falta de un lugar en el que cobijarse. Algunos de ellos habían traído comida para repartir y personas que se solidarizan con los chicos subsaharianos que se han quedado sin techo también les aportaron alimentos.

Las personas sentadas en plena calle y que medorean en torno a las lumbres que prendieron sobre la acera arrastraban maletas y cargan con mochilas y bolsas. No obstante, contaban que parte de sus pertenencias permanecen tras los muros del B9.

Desahuciados del instituto B9 de Badalona pasando la noche a la intemperie entre bloques del barrio de Sant Roc, justo delante del edificio vaciado y tapiado. / Zowy Voeten / EPC

Representantes de los desalojados aseguran que los servicios sociales de Badalona no han ofrecido alternativas donde trasladarlos. "Nos han echado sin poder coger nada", denuncia Ibra Sané, uno de los pobladores del asentamiento en el que llegaron a afincarse en torno a 400 personas. "En la nave han quedado muchas cosas, pero la policía solo nos ha dejado salir con una mochila -relata-. Hay gente que tiene allí dentro sus bicicletas y sus carros, que son sus herramientas para trabajar. ¿Qué pasará con ellos?".

Muchos habitantes del instituto son jóvenes africanos sin la documentación en regla para residir en España y que buscan chatarra para subsistir. No obstante, Sané ha aclarado que no es el caso de todos los que han perdido el abrigo del inmueble abandonado, que el Ayuntamiento de Badalona quiere derribar: "Hay unas 30 personas que están trabajando con contrato y que tienen papeles, pero su problema es que no pueden conseguir un alquiler y por eso estaban ahí dentro".

Acampados en torno a una hoguera en las inmediaciones del instituto B9, desalojado este miércoles en Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Condiciones incómodas

Las condiciones que los acampados enfrentaron la noche del miércoles al jueves no son nada cómodas. Cuentan con tiendas de campaña, aunque no parecían suficientes para guarecer a todos los congregados. Frío aparte, los presentes se quedaron a oscuras cerca de las 21:30 horas, al apagarse las farolas de repente.

"Ahora hay mucha gente en la calle", constata Sané, que dice que los expulsados han optado por reunirse delante del instituto a la expectativa de si se les ofrece una solución y sin saber a dónde ir. Añade que el lanzamiento los ha empujado a una "situación desastrosa".

"No tenemos dónde pasar la noche, nadie nos ha ofrecido una alternativa, ni una entidad, ni el ayuntamiento, ni la Generalitat, ni el Estado", recrimina. Recuenta que unos 50 de los afincados en el instituto padecen trastornos psíquicos. "Están mal de la cabeza, dos tienen epilepsias", detalla.

Uno de los desalojados cenando esta noche, junto a otros desahuciados del instituto B9, en Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Sané ha negado que los acampados tengan pensado desplazarse a otra localidad: "Nos quedaremos esta noche en Badalona, porque no tenemos ningún lugar dónde ir, y la mayoría estamos empadronados en la ciudad, aunque el alcalde [Xavier García Albiol] diga que no somos de aquí. Después de echarnos de la nave, también nos quiere echar de Badalona".

Sané reconoce que intuye que la policía puede acudir en cualquier momento a la plaza y desmantelar la acampada. Furgones de los Mossos d'Esquadra y varios agentes se han apostado hasta avanzada la tarde delante del instituto. Se han retirado poco antes de las 21:00 horas, cuando los subsaharianos instalados en mitad de la calle eran multitud.

Por su parte, la plataforma Badalona Acull ha conseguido 15 habitaciones en Badalona y Santa Coloma de Gramanet para albergar durante una semana a unos pocos habitantes del B9. Alguno de los cuartos es doble.

Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y un furgón custodiando la entrada del instituto B9, desalojado esta mañana en Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Además, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha afirmado que los agentes se han llevado detenidos a una quincena de los desalojados a la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda. Temen que se enfrenten a un proceso de expulsión para ser devueltos a sus países.

Marcha de protesta

En torno a unas 250 personas marcharon el miércoles por la tarde desde el centro de Badalona y hasta las inmediaciones del B9 para expresar su oposición al desalojo. Atravesaron varias de las principales arterias de la ciudad, por mitad de la calzada. La protesta ha interrumpido el tráfico y la ruta de varias líneas de bus.

Los Mossos d’Esquadra han tendido un cordón policial que ha cortado el acceso a los manifestantes al Ayuntamiento de Badalona, ante el que pretendían mostrar su malestar por el desahucio. Los agentes también se han apostado en torno al edificio desalojado para que la marcha no llegara hasta sus puertas.

Manifestantes contrarios al desalojo del instituto B9, congregados en el centro de Badalona antes de marchar hasta las inmediaciones del edificio desahuciado. / Zowy Voeten / EPC

La marcha se ha cerrado sin incidentes. Los congregados no han hecho amago de intentar reocupar el instituto. Sí han clamado mensajes y consignas contra Albiol, al que han tachado de “racista” y “fascista”.

También han criticado al Govern de la Generalitat, por el despliegue policial que ha vaciado el B9. Badalona Acull ha advertido que la sentencia no se ha cumplido estrictamente porque sostiene que, además de autorizar el desahucio, instaba a los servicios sociales a facilitar un lugar donde refugiar a los desalojados.