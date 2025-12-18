Examen MIR: el sindicato CCOO critica "la gestión improvisada" por el retraso en los listados de personas admitidas

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) denuncia este jueves "la falta de previsión y la gestión improvisada" del Ministerio de Sanidad en la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025/2026, tras "la publicación tardía" de los listados provisionales y la previsión de publicar los definitivos a partir del 7 de enero, lo que, asegura el sindicato, dará lugar "a la vulneración del derecho a reclamar previo al examen".

Sanidad publicaba el lunes las listas provisionales de admitidos y no admitidos para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, los exámenes MIR. Un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%, señala el Ministerio de Sanidad.

Las pruebas selectivas para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. Por categorías profesionales, se ofertan 9.276 plazas en Medicina; 2.279 en Enfermería; 362 en Farmacia; 280 en Psicología; 83 en Biología; 57 en Física y 29 en Química. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias) adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas comienza el día 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive.

Listas provisionales

CCOO señala que la Orden Ministerial publicada en el BOE establece que las listas provisionales de personas admitidas y excluidas deben publicarse en un plazo máximo de dos meses desde el cierre de la inscripción. Dado que este plazo finalizó el 18 de septiembre, los listados deberían haberse hecho públicos como máximo el 18 de noviembre, lo que evidencia "un incumplimiento claro de los plazos fijados por el propio Ministerio".

El sindicato advierte de que "cualquier eventual retraso del examen tendría consecuencias muy negativas para el conjunto del sistema sanitario, ya que podría provocar un efecto dominó en la incorporación de nuevos residentes, posponer el inicio de la formación especializada y agravar los problemas estructurales de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS)". Estas consecuencias "serían especialmente graves en un contexto de dificultades para retener y atraer talento del personal sanitario, con plantillas muy tensionadas y sobrecarga laboral en los diferentes niveles asistenciales".

El Ministerio, señala CCOO, atribuye los retrasos a la firma tardía del contrato con la empresa encargada del tratamiento de datos y a la ampliación del plazo de inscripción hasta el 18 de septiembre por incidencias técnicas en la plataforma. Para el sindicato, estos argumentos "no son aceptables, ya que responden a deficiencias organizativas que debieron ser previstas y gestionadas adecuadamente".

Derecho a reclamar

Además, continúa, el periodo de subsanación de los listados provisionales se ha fijado entre el 16 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, coincidiendo con las fiestas navideñas, "lo que dificulta gravemente el ejercicio efectivo del derecho a reclamar, especialmente en casos de errores en el baremo o problemas con la documentación presentada".

Por todo ello, la FSS-CCOO exige al Ministerio "la máxima implicación y celeridad en la publicación de los listados definitivos, así como el refuerzo urgente de los recursos materiales y humanos necesarios para resolver con rapidez y rigor las reclamaciones presentadas". Asimismo, "reclama transparencia y agilidad en un proceso que afecta a cerca de 34.553 personas aspirantes".