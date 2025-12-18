Paracetamol y Omeprazol, los medicamentos más consumidos en 2024: 110 millones de envases vendidos

Paracetamol es el principio activo más consumido en número de envases de presentaciones genéricas, tanto en 2023 como en 2024, con 60,3 millones de envases facturados en 2024. En segunda posición se sitúa el Omeprazol, con 49,1 millones de envases, seguido del analgésico Metamizol, con 29,7 millones de envases. Son datos del informe 'Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024', publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, que recoge la evolución de la financiación, el consumo y el gasto en medicamentos y productos sanitarios durante los años 2023 y 2024.

El informe revela que en 2024 el gasto farmacéutico con cargo al SNS a través de recetas médicas supuso 13.865 millones de euros, 650 millones más que en el año 2023. Crece así la factura farmacéutica de 2024 respecto al año anterior en un 4,9%, subraya el departamento que dirige Mónica García.

Semaglutida

El trabajo destaca también que el antidiabético semaglutida, incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en junio de 2019, y que también se utiliza para tratar la obesidad, se ha consolidado como el principio activo con mayor gasto en farmacia durante el año 2024. Tras sucesivos incrementos en años anteriores -un 78 % en 2021, un 44,5 % en 2022 y un 42 % en 2023-, en el último ejercicio ha registrado un crecimiento adicional del 36,2 %, alcanzando un importe total de facturación de 403,9 millones de euros.

Esta evolución sitúa a semaglutida como el medicamento de mayor impacto económico dentro de la prestación farmacéutica pública en 2024. Precisamente este jueves, expertos en endocrinología y sociedades científicas han pedido a Sanidad que estudie la financiación pública de la semaglutida y medicamentos similares, empleados en el tratamiento de la obesidad y conocidos comercialmente como Ozempic y Wegovy.

Nuevas presentaciones

En materia de financiación, el documento de Sanidad indica que, en 2024, se incorporaron 1.269 nuevas presentaciones de medicamentos a la financiación pública, un 46% más que en 2023. Además, entre 2023 y 2024 se han financiado 118 nuevos principios activos, de los cuales 39 cuentan con designación de medicamento huérfano, destinados al tratamiento o diagnóstico de enfermedades raras. Destaca también la incorporación en 2024 de tres terapias avanzadas, entre ellas tratamientos de terapia génica y celular, financiados bajo acuerdos de pago por resultados.

El SNS cuenta ya con 22.557 presentaciones de medicamentos financiadas, lo que representa el 68,4% de los medicamentos autorizados en España. De ellas, el 57,6% corresponden a medicamentos genéricos, lo que refuerza el papel de estos fármacos en la eficiencia del sistema. En el 2024 el consumo de medicamentos genéricos ha seguido aumentando: a través de receta supone el 47,4% del total de los envases de medicamentos facturados y un 24,5% del gasto.

En hospitales

En el ámbito hospitalario, los medicamentos biosimilares continúan incrementando su presencia y representan en 2024 el 11,9% del consumo total de medicamentos, mientras que los medicamentos huérfanos suponen el 10,5% del consumo hospitalario, reflejando el impacto de la innovación terapéutica en la atención especializada.

El informe evidencia también la colaboración de las 22.207 oficinas de farmacia que participan en la prestación farmacéutica del SNS, garantizando "el acceso equitativo de la ciudadanía a los medicamentos en todo el territorio". En España en el año 2024 hay de media una farmacia por cada 2.189 habitantes. Ceuta y Melilla son las comunidades que tienen mayor número de habitantes por farmacia (3.466 y 3.439 respectivamente), mientras que en Navarra y Castilla y León la población por farmacia es menor (1.152 y 1.502).