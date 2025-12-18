En Cerdanyola
Registran el laboratorio investigado por el origen de la peste porcina
Mossos y Guardia Civil informan de que la operación se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros"
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).
Esta actuación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según informan los dos cuerpos policiales.
Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- ¿Cuándo sabrá el Deportivo su rival en Octavos de Copa del Rey? Ya hay fecha para el sorteo y los partidos
- Estas son las condiciones para acceder a uno de los 40 nuevos pisos de protección de la Xunta en A Coruña
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!