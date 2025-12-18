La reproducción asistida se consolida en Galicia: más de 6.000 prácticas en un año

Hace tiempo que la natalidad no atraviesa su mejor momento. Quizás sí lo haga, a su manera, la maternidad, con cada vez más modelos de familia y más métodos a través de los cuales tener hijos. Ejemplo de esto es el crecimiento de las técnicas de reproducción asistida, una opción cada vez más popular. Los datos hablan por si solos y es que, sin ir más lejos, uno de cada diez bebés nacidos en 2023 en España fue concebido a través de uno de estos métodos, según el Registro Nacional de Actividad-Registro Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Fueron un total de 39.555, una cifra muy similar a la del año anterior cuando, por primera vez, se batió el récord de los 40.000.

La técnica más habitual, explica el informe presentado ayer en Madrid por la SEF junto al Ministerio de Sanidad, es la fecundación in vitro, que consiste en unir los óvulos y los espermatozoides en un laboratorio con el propósito de transferir los embriones resultantes al útero. La comunidad gallega registró el pasado año 5.397 ciclos, una cantidad casi igual a la del año anterior, lo que certifica una consolidación de la técnica. A nivel estatal, los ciclos de fecundaciones in vitro ascendieron hasta los 168.372.

Otro de los métodos más utilizados, son las inseminaciones artificiales, por las que se optó en 30.464 ocasiones entre el conjunto de las comunidades. Se trata, así, de una técnica es mucho más sencilla que la fecundación in vitro y en la cual se introducen espermatozoides de forma no natural directamente en el útero de la mujer. En el territorio gallego se registraron 1.260, lo que lleva a que se practicaron un total de 6.657 técnicas de reproducción asistida .

«La reproducción in vitro es una técnica necesaria para hacer frente al retraso del acceso a la maternidad. La edad tiene un impacto en la fertilidad muy determinante y es muy difícil que en nuestra sociedad la mujer quiera volver a reproducirse en la década de los 20, por lo que deberíamos plantear políticas de salud pública que democratizaran esta opción mejorando el acceso a la misma», declaró, durante la presentación, el presidente de la SEF, el doctor Juan José Espinós.

El informe desgrana, además, que la tasa de embarazo clínico del 63% en mujeres que «preservaron la fertilidad —concepto con el que la SEF define el proceso que nos permite posponer las posibilidades de gestación— por motivo médico o social». Se trata de un porcentaje superior al de 2022, lo que achacan a una mejora de la práctica.

De este modo, en el año 2023 se vitrificaron 65.805 ovocitos con la finalidad de preservar la fertilidad, un 13% más. Además, creció la descongelación de los mismos, cifrando las transferencias embrionarias de pacientes que habían preservado en un total de 1.284

La Sociedad Española de Fertilidad explica también que las personas trans que preservaron su fertilidad en 2023 representaron un porcentaje «considerable»: 212, frente a los 154 que lo hicieron el año anterior. «Esta cifra se prevé en aumento de cara al próximo registro de 2024 debido a la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas Lgtbi», apunta.