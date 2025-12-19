El Chuac humaniza la atención a pacientes con infecciones bacterianas graves
El complejo hospitalario coruñés ha sido premiado por esa labor
A Coruña
El Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) obtuvo la certificación en humanización de la atención a pacientes con infección bacteriana grave. Este distintivo, otorgado por la Fundación Humans en el marco del proyecto HUMANIZAcción, con el apoyo de Angelini Pharma, reconoce el compromiso y la labor del hospital por implantar un modelo asistencial integral y centrado en las personas.
La iniciativa en cuestión fomenta la participación activa de los pacientes y sus familias, mejora la comunicación entre profesionales y pacientes y atiende los aspectos emocionales y sociales que acompañan a la enfermedad.
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y su 'número dos' por acoso
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”