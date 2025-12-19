El Chuac humaniza la atención a pacientes con infecciones bacterianas graves

El Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) obtuvo la certificación en humanización de la atención a pacientes con infección bacteriana grave. Este distintivo, otorgado por la Fundación Humans en el marco del proyecto HUMANIZAcción, con el apoyo de Angelini Pharma, reconoce el compromiso y la labor del hospital por implantar un modelo asistencial integral y centrado en las personas.

La iniciativa en cuestión fomenta la participación activa de los pacientes y sus familias, mejora la comunicación entre profesionales y pacientes y atiende los aspectos emocionales y sociales que acompañan a la enfermedad.