Más denuncias contra el médico detenido por violar a una paciente en Murcia

Tres mujeres más han denunciado al cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia y a la que después operó del pecho en un quirófano alquilado en Murcia, indican fuentes cercanas al caso. Se trata de mujeres que también fueron operadas por este doctor, que actualmente se encuentra en prisión provisional, después de que dos enfermeras grabasen con su móvil un vídeo en el que, supuestamente, se aprecia cómo agrede sexualmente a una paciente sedada.