Más denuncias contra el médico detenido por violar a una paciente en Murcia
Tres mujeres más han denunciado al cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia y a la que después operó del pecho en un quirófano alquilado en Murcia, indican fuentes cercanas al caso. Se trata de mujeres que también fueron operadas por este doctor, que actualmente se encuentra en prisión provisional, después de que dos enfermeras grabasen con su móvil un vídeo en el que, supuestamente, se aprecia cómo agrede sexualmente a una paciente sedada.
- Ibai Gómez: 'Tener a Yeremay en A Coruña es una fortuna, es el mejor de la categoría
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y su 'número dos' por acoso
- La recaudación del mercadillo de Inditex será para asociaciones del cáncer y párkinson en A Coruña
- La alcaldesa de A Coruña, sobre los impagos de Serviplus: “Estamos haciendo lo posible para que cobren”