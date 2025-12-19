«La mejor forma de apoyar a un artesano es comprar sus obras»

El tomiñés Aitor Martínez ha ganado el Premio Nacional de Artesanía en la categoría Producto con su colección Mundos, con la que, al margen de lo puramente estético, intenta transmitir «que los límites y las fronteras sean puntos donde encontrarse más que sitios donde dividirse». El mejor ejemplo de esta consigna lo tiene en su taller de Tomiño, donde el artesano trabaja la madera mirando por la ventana al país vecino.

Natural del País Vasco, llegó a Tomiño hace 20 años y aquí se quedó. No hace mucho que se dedica al torneado de madera, pues se formó para ello en la escuela de Jean Francois Escoulen, en Francia, en 2022, el mismo año en el que fue finalista del Premio Nacional de Artesanía en la categoría Emprendimiento. Volvió a serlo en 2024, esta vez en la categoría Producto; y ese mismo año ganó el premio Joven Promesa del Círculo Fortuny. «Mis hijas se morían de risa porque tengo 56 años; pero fue bonito porque los proyectos también pueden ser jóvenes independientemente de la edad que tengas», comenta Aitor, abogando porque «los jóvenes deberían tener más opciones, pero la gente que ya tiene unos años y quiere cambiar de rumbo, también podría poder planteárselo».

Eso hizo él hace unos años. Cambiar su puesto de conserje en la Universidad de Ourense por el torno. Aunque siempre había tenido una relación estrecha con la madera, comenzó a tornear para hacer ruedas para un proyecto personal de juguetes de madera que se quedó en una página web. Fue así como se enamoró del torno y, apoyado por sus hijas, se fue seis meses a formarse en un curso intensivo en Francia. «Pensé, ¿a dónde vas con 50 años?», cuenta Aitor, explicando que tomó la decisión porque «veía que se me estaba pasando la vida».

«Empezar un proyecto con esta edad da miedo, pero ahora no daría ni un paso para atrás. Es muy bonito vivir haciendo lo que te gusta, y si tú estás bien, la gente que te rodea también va a estar bien», valora el mejor artesano del país, que recogió este miércoles el premio en Madrid, junto a sus hijas, su hermana y su socia. «Fue como en los Óscar, pero con menos luces», bromea el tomiñés, que recibió la noticia en directo. «Fue muy emocionante, mis hijas se me echaron encima; lo más gratificante es poder transmitirles a ellas que todo trabajo tiene su recompensa», destaca.

El jurado de los premios, que convoca el Ministerio de Industria y Turismo, valoró su compromiso con la sostenibilidad, el uso de la madera local con trazabilidad certificada y su activa labor de divulgación del oficio. En este sentido, Aitor explica que Mundos son piezas esféricas de gran formato de fresno gallego torneadas artesanalmente. «Además, fueron tratadas con un líquido hecho con vinagre y óxidos metálicos, que hace que los taninos de la madera reaccionen químicamente, y entonces la propia madera coge tonos diferentes dependiendo de la edad que tiene la pieza», detalla el artesano, apuntando que las manchas que se crean «parecen planetas».

«En mi trabajo siempre trato de buscar la armonía entre las curvas, el volumen y los diámetros», cuenta Aitor Martínez, indicando que normalmente trabaja el roble, y que elabora fundamentalmente piezas de gran volumen con fines decorativos. Vende su obra a través de la página web aodomini.com, impulsada por Lilia Méndez. En este sentido, confiesa que ver resultados en interiorismo es muy difícil, por eso hace hincapié en que «la mejor forma de apoyar a un artesano es comprar sus obras; prefiero que las administraciones inviertan en comprar artesanía que en subvencionar nuestro trabajo». «Hay piezas para todas las economías», destaca el artesano, resaltando que las vetas de la madera y el trabajo manual hacen que sean únicas y personales.