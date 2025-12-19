Rolling Stones cancelan su gira por la salud de Keith Richards
El mítico guitarrista de la banda cumplió este jueves 82 años
Agencias
Inesperado revés para los incondicionales de The Rolling Stones, ya que la icónica banda británica de rock han cancelado su gira por Reino Unido y Europa en 2026 porque su guitarrista, Keith Richards, no puede «comprometerse» con el exigente tour de conciertos debido a una salud que se ha visto resentida coincidiendo con los 82 años, que cumplió este jueves.
Tal y como adelantó este jueves el diario The Sun, el incombustible artista habría comunicado a Mick Jagger y al resto de integrantes del grupo que «no estaba entusiasmado con una gran gira» que durará más de 4 meses y que «no creía que pudiera comprometerse» a todas las fechas y estadios que los promotores estaban proponiéndoles para el próximo verano.
En los últimos años, Keith Richards ha hecho frente a la artritis que padece, una enfermedad que él mismo calificó de benigna, pero que le ha obligado a cambiar su estilo de tocar. Tal y como señaló Variety, The Rolling Stones han realizado giras casi todos los años desde principios de la década del 2000, con itinerarios cada vez más reducidos a medida que los tres miembros principales —Mick Jagger (82), Ron Wood (78), y el propio Richards— han ido cumpliendo años y envejeciendo.
El batería original de la banda responsable de éxitos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Charlie Watts, falleció en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan. La gira más reciente del grupo fue Hackney Diamonds, llamada así por su último álbum, que incluyó 20 fechas en Norteamérica a lo largo de tres meses.
Última cita en España
El último concierto del grupo en España fue el 2 de junio de 202, en el actual Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y por el momento parece que los fans españoles tendrán que esperar para volver a ver a Mick Jagger y a sus compañeros en acción.
