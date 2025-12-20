Gadis ayuda por Navidad a 15.000 niños a los que atiende Unicef

Supermercados Gadis recuperó esta Navidad su felicitación a todos sus colaboradores con el Regalo Azul de Unicef. Esta iniciativa se traduce en una donación económica que llegará a 15.057 niños y niñas de países en emergencia a través de tratamiento nutricional.

A través del apoyo a Unicef, la empresa favorece el envío de 5.019 kits de alimento terapéutico. Se trata de una solución rica en nutrientes destinada a luchar contra la desnutrición aguda infantil en territorios y países afectados por graves crisis humanitarias, desde conflictos bélicos o desastres naturales hasta los desplazados que viven en campamentos de refugiados. Unicef señala que actualmente se vive una situación extrema en Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo o Bangladesh.

Según señala Irene Marín, coordinadora de Unicef Comité Galicia, «el aumento de los conflictos, el crecimiento del hambre, los recortes de financiación a escala mundial y el colapso de los servicios básicos están llevando las necesidades humanitarias de la infancia a niveles extremos en todo el mundo», y más de 200 millones de niños y niñas necesitarán ayuda humanitaria en 2026. Los problemas de financiamiento de la entidad obligaron a «recortar intervenciones en 20 países prioritarios, reduciendo los objetivos previstos de más de 42 millones a algo más de 27 millones de mujeres, niños y niñas». Ante esa «grave situación», la organización agradece «el compromiso recurrente de Gadis a través del Regalo Azul».

Gadis, que lleva apoyando a Unicef desde 1993, señala que «construir una sociedad más justa empieza en lo local y en la cercanía a las personas, pero el fin es que sus acciones alcancen una escala global». Su alianza con la entidad de protección a la infancia «favorece transformar propósitos en realidades, trabajando por un mundo sin hambre ni pobreza, con acceso universal al agua y con menores brechas de desigualdad».