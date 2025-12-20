Galicia registra más de una veintena de denuncias por violencia machista cada día

Las muertes por violencia de género que recopila este 2025, incluidos los dos matricidios sucedidos en Cerdedo-Cotobade y en Vilagarcía de Arousa, y a la mujer asesinada en O Porriño este verano, elevan a seis la cifra de víctimas mortales en Galicia en lo que va de año. Sus asesinatos son el culmen de una lacra persistente y devastadora que arrastra, también, las 2.006 denuncias en los juzgados gallegos entre julio y septiembre que publica hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En apenas tres meses, los juzgados gallegos con competencias en materia de violencia sobre las mujeres registraron una media diaria de 22 denuncias, lo que supuso un descenso del 1,8%, casi imperceptible, con respecto a 2024. Además, durante el tercer trimestre de este 2025 se registraron un total de 1.815 víctimas, un 7% menos que en el mismo período que el año anterior, según detalla el Informe trimestral sobre violencia de género elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Sin embargo, es importante tener otro dato en cuenta: en este período ha disminuido en un 6% el número de mujeres que se animaron a prestar declaración, mientras que las órdenes de protección solicitadas se incrementaron, a su vez, en otro 6%, según este estudio. Concretamente, en Galicia entre julio y agosto se solicitaron 603 órdenes de protección. De ellas, detalla el TSXG, 501 fueron «incoadas por los juzgados de violencia contra la mujer», y las 102 restantes, por los juzgados de guardia. En total, se adoptaron un 8% más que el año pasado, 413.

Además, casi en la mitad de los casos (un 46%) la relación de pareja se mantenía en el momento de la petición de orden de protección a la mujer. El TSXG indica que la mayor parte de las denuncias (1.616) fueron presentadas por las propias víctimas, «una cifra que sigue siendo muy superior a las de las interpuestas por terceras personas». Los partes de lesiones recogidos en centros de salud formalizaron 61 denuncias, mientras que 38 las presentaron los familiares de ellas; los servicios de asistencia, 16. Mientras, las intervenciones policiales lograron interponer más de 260.

Por otro lado, en el tercer trimestre del año las audiencias provinciales registraron 528 sentencias por los juzgados de violencia de género, una cifra que dista bastante de las 464 emitidas el año pasado en el mismo período. De estas más de quinientas sentencias, el 88% fueron condenatorias. En estos tres meses los juzgados gallegos también registraron a dos víctimas menores tuteladas.

El informe del CGPJ también señala que en el conjunto estatal Galicia mantiene la tasa de violencia de género más baja, situándose en 13 víctimas por cada 10.000 mujeres. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el número de víctimas en España alcanzó las 49.156, de las que el 61 % eran españolas y el 39 % extranjeras. Además, 121 de las víctimas eran menores tuteladas. Según los datos proporcionados por el CGPJ, la tasa de víctimas de violencia de género aumentó ligeramente, hasta las 20 por cada 10.000 mujeres. Por encima de esa media del tercer trimestre se situaron siete comunidades autónomas: Baleares (35,9); Comunitat Valenciana (25,3); Canarias (24,4); Murcia (24,1); Cantabria (22,9); Madrid (21,5) y Andalucía (20,9).

El informe destaca en su estadística el aumento del número de víctimas que se negaron a declarar contra su agresor en un juicio por violencia de género. A nivel estatal, fueron 5.480 mujeres las que no quisieron inculpar al maltratador, un 22,5 % más que entre julio y septiembre de 2024, lo que supone que 1 de cada 10 víctimas de violencia de género renunció a declarar contra su agresor, según datos del CGPJ.