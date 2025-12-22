Cada gallego se juega cuatro décimos

Los bombos vuelven a girar este lunes, a partir de las 9 de la mañana, en el Teatro Real de Madrid, en un nuevo sorteo de la Lotería de Navidad, que 213 años después de su origen en 1812 sigue concitando la ilusión de todo un país, pese a que la inflación y la falta de actualización de los premios provocan que ganar el Gordo ya no equivalga a tener la vida resuelta, como sí ocurría antaño.

Los gallegos nos gastamos este año, de media, 83 euros, el equivalente a algo más de cuatro décimos. Estos son otros datos y curiosidades en relación a este sorteo:

Lugo, la provincia galLega más jugadora.

Los lucenses se gastan 105,69 euros por persona; les siguen los habitantes de A Coruña, con 89,77; Pontevedra, con 79,91 y Ourense, con 61,43 euros por persona. Los 83,29 euros de gasto medio en lotería en Galicia superan a la media prevista por cada español, 76,08 euros. La comunidad autónoma con mayor previsión de gasto por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros.

Ligero incremento en premios.

Se destina a premios el 70% de la emisión, un montante total de 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024 (un incremento del 2,59%). Se sortean 100.000 números (introducidos en el bombo grande) y hay 1.807 bolas de premios (bombo pequeño). Cada número tiene 198 series, cada una de las cuales es un billete que se divide en 10 décimos.

Más de veinte años a 20 euros.

El precio de 20 euros por un décimo de la Lotería de Navidad se fijó en el año 2002, coincidiendo con la entrada en vigor del euro como moneda en España. Por tanto, el coste se ha mantenido congelado durante 23 años, pese a las reiteradas peticiones de subida por parte de las administraciones de lotería.

El tajo del 20% de Hacienda.

Los 400.000 euros del décimo premiado con el Gordo se quedan en 328.000 tras el tajo del 20% de Hacienda decretado en 2013 por el ministro del Partido Popular Cristóbal Montoro: el fisco retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que excede del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo.

Un gordo más flaco.

Los loteros piden que se incremente el precio de los décimos en parte también para aumentar los premios. El que se lleva el poseedor de un décimo del Gordo no cambia desde 2011: 400.000 euros. Según un análisis de la plataforma catalana de verificación Verificat, el poder adquisitivo del Gordo es hoy un 65% menor al de los años 70. En 1970, el décimo ganador recibía 7,5 millones de pesetas, que hoy equivaldrían a 1,16 millones de euros. Con un décimo del Gordo no se puede comprar una vivienda de obra nueva en Barcelona, que cuesta de media 427.000 euros. En Galicia, según un análisis del portal inmobiliario pisos.com, sí que daría para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, cuyo precio medio aproximado es de 145.801 euros. En la comunidad de Madrid, ese precio medio se dispara a los 446.858 euros.

Visualizando la probabilidad.

La probabilidad de ganar el Gordo es de 1 entre 100.000; es decir, de 0,00001; expresado en porcentaje, de un 0,001%. Es como encontrar un grano concreto en 30 platos de paella, según un artículo publicado en The Conversation por el matemático Francisco Pedroche, profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Equivaldría también a encontrar a una persona en el remodelado estadio Camp Nou de Barcelona, que superará los 100.000 espectadores. En cuanto a ganar algo —aunque sea el reintegro—, la probabilidad ronda el 14%, según el mismo experto.

Los números más agraciados.

Aunque todos los números tienen las mismas probabilidades de resultar premiados, un repaso de los 214 sorteos celebrados muestra que el primer premio recayó en 65 ocasiones en números comprendidos entre el 0 y el 10.000, en 74 entre el 10.001 y el 30.000 y en 76 en números situados entre el 30.001 y el 99.999. El 5 es la terminación que más ha salido ganadora, en 32 ocasiones, y la que menos es el 1, solo 8 veces. Curiosamente, nunca ha resultado premiada la terminación 25. Tampoco las terminaciones 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Dos números resultaron agraciados dos veces con el Gordo a lo largo de la historia: el 15.640, en 1956 y 1978; y el 20.297, que fue premiado en 1903 y 2006.

Gordos madrugadores y remolones.

El sorteo dura unas 4 horas. El récord de tardanza lo tiene el 88.008, que salió en el sorteo de 2023 a las 13.16 horas. La plusmarca de rapidez pertenece al número 54.600, Gordo que salió de los bombos a las 9.16 h en 2004.

El Feliz trámite del cobro.

Los décimos y billetes agraciados ya se pueden cobrar desde la misma tarde del día 22 en los puntos de venta de la lotería, siempre y cuando el premio no exceda los 2.000 euros. En ese caso se puede cobrar en metálico o por Bizum. En caso de superar ese montante, las entidades financieras autorizadas son BBVA y CaixaBank. La OCU recuerda que dichas entidades bancarias no podrán pedir ninguna comisión ni exigir contraprestación por realizar esos pagos.