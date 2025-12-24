2026: el año en que el Sol se quedará a oscuras en Galicia
Ceos Galegos edita por noveno año consecutivo su calendario con las fotografías más espectaculares de la bóveda celeste e incluye una guía y un par de gafas para observar el eclipse solar total del 12 de agosto: «Vai ser o fenómeno astronómico das nosas vidas»
Patricia Pedrido Davila
«Vai ser o fenómeno astronómico das nosas vidas», sentencia el astrofísico y divulgador Dosi Veiga sobre el eclipse solar total que sumirá a Galicia en la oscuridad el próximo 12 de agosto de 2026.
Ceos Galegos, el proyecto impulsado por el científico ourensano, alcanza su noveno calendario ilustrado, un viaje al futuro que tiene por paisaje las imágenes más espectaculares del cielo sobre Galicia. En la edición de 2026 el astro rey acapara más protagonismo del habitual, normalmente reservado a las noches estrelladas. «Que aconteza unha eclipse total de Sol por riba da túa casa é unha ocasión única», asevera Veiga. El último visible en nuestra comunidad ocurrió en 1912, y solo se pudo contemplar desde la zona de Valdeorras. Este se podrá ver desde todo el territorio gallego, que quedará a oscuras durante unos minutos con porcentajes de ocultación superiores al 99%.
A partir de las 19:30 horas del miércoles 12 de agosto de 2026, la Luna irá ocultando progresivamente al Sol. El fenómeno se prolongará durante dos horas y tendrá su punto álgido sobre las 20:30 h.
Galicia será el primer territorio no insular de Europa en el que el eclipse «tocará» tierra, explica el almanaque 2026 en una detallada guía para disfrutar del que «probablemente sexa o maior espectáculo que o cosmos nos pode ofertar cun engadido: é de balde». Con la compra del calendario - a través de la web del proyecto o de una treintena de librerías repartidas por las cuatro provincias- se entregan como obsequio dos gafas especiales con las que poder observar de forma segura el fenómeno.
El dinero recaudado se destina a sufragar la próxima edición del calendario de este proyecto sin fines lucrativos dedicado a la divulgación científica y concienciación sobre la necesidad de proteger los cielos estrellados.
Un viaje al futuro a través del Sol, auroras, nebulosas y noches estrelladas
El astro rey se luce en el calendario ilustrando la portada del almanaque y el mes de agosto, cuando ocurrirá el eclipse total. La primera fotografía capta un atardecer sobre el puente de Rande que tiñe de rojo el cielo y el mar; la segunda muestra al disco resplandeciente ocultándose tras la vegetación en Corrubedo (Ribeira).
Una espectacular instantánea de una aurora tomada desde el Dragón de Punta Nariga (Malpica) precede la sucesión de meses del almanaque. La poderosa imagen fue tomada el pasado mes de octubre, cuando el fenómeno desplegó en el cielo sus tonos rosados.
«O deste 2025 foi excepcional pola gran actividade do Sol no seu máximo do ciclo de 11 anos que ten. Ademais, está a ser un máximo moi dinámico e activo provocando moitas emisións de masa coronal o que favorece a posibilidade de que algunha impacte contra a Terra, provocando as auroras», explica Veiga sobre la irrupción de este fenómeno en nuestra comunidad.
A lo largo de los meses viajamos por la Vía Láctea; las nebulosas del Águila en la constelación de la Serpiente, de Wolf Rayet o de la Cueva del Lobo; nos bañamos en el mar de ardora; o soñamos ante dos lunas, una llena y otra cenicienta.
Cada lámina del calendario desvela los eventos astronómicos del mes e incluye un comentario interpretativo del físico Jorge Mira y un poema escrito o escogido por Estíbaliz Espinosa.
Homenaje póstumo a Alfredo Madrigal
Este 2025 una estrella se apagó en la constelación de astrofotógrafos de Ceos Galegos. «Marchou o Alfredo, para sempre. E para sempre quedan as súas imaxes. [...] Marchou o Alfredo e ficamos orfos. Pero agora os seus átomos pasan a formar parte do cosmos», se despedía Dosi Veiga en la web del proyecto.
Alfredo Madrigal, autor de imagen que abrió el primer calendario - editado en 2018-, falleció el pasado mes de mayo. Formó parte de Ceos Galegos desde sus inicios, siendo uno de los colaboradores con los que empezó a rodar en el otoño de 2017.
Sus instantáneas del cielo nocturno sobre Galicia han estado presentes en casi todos los almanaques. Este 2026, como homenaje póstumo, se incluye una imagen tomada por él desde A Veiga de la nebulosa del Casulo, dentro de la constelación del Cisne a 4.000 años luz de la Tierra. «A imaxe foi das últimas que tirou en vida», rememora el astrofísico.
