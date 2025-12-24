Aparecen dos murales idénticos de Bansky en Londres

El artista británico Banksy confirmó la autoría de dos murales idénticos aparecidos en Londres, en los que los protagonistas son dos niños con ropaje invernal. Ambos chavales, pertrechados con botas de nieve, abrigos y gorros de lana, yacen sobre el suelo mientras uno de ellos señala con su dedo al cielo.

Uno de los murales ha sido pintado por el misterioso grafitero sobre unos garajes en Queen’s Mews, en el barrio de Bayswater, mientras que el segundo decora una pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital del Reino Unido.

Sinhogarismo infantil

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan interpretó esta nueva obra de Bansky como una llamada de atención hacia la problemática del sinhogarismo infantil. «Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad», señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece «ignorar» el mural.

«Es una zona concurrida. Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas», como los niños del mural, arguyó.

Con suerte, estas nuevas obras de Banksy durarán más que la aparecida el pasado septiembre en la pared exterior del Tribunal Superior de Londres, que fue borrada por las autoridades muy poco después.

Aquel mural mostraba a un juez, con peluca y toga, golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como crítica a la represión de la libertad de expresión.

El artista, cuya identidad se mantiene en secreto, es conocido por reivindicar mediante su arte callejero cuestiones sociales, políticas y medioambientales en distintas partes del mundo.