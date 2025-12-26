Los libros se regalan más en Navidad y se leen en verano

El sector del libro en España facturó más de 1.200 millones de euros en 2024, mientras que el número de ejemplares impresos vendidos alcanzó los 77 millones. Estos datos suponen un crecimiento del 9,8% respecto a los del ejercicio anterior, según la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones y la Cámara del Libro de Madrid, detrás de la última estadística Mercado del Libro en España.

Cifras aparte, la lectura acostumbra a ser una de las actividades de ocio más recurrentes para muchos ciudadanos, no obstante, las fechas en las que más se adquieren libros difieren en función de si el formato es de papel o electrónico. Según manifiestan libreros consultados por este diario, el mayor número de ventas acostumbra a concentrarse «desde octubre hasta Reyes». El propietario de la librería El Galgo Azul de A Coruña, Juan Rodríguez, registra sus mayores ventas durante la semana de Navidad y Reyes: «Sobre todo, os días anteriores ao 5 de xaneiro: 2, 3 e 4». Rodríguez agrega que el 23 de abril, Día del Libro, es también un buen momento de ventas: «As librarías facemos un 10% máis de facturación».

El dueño de Alita Comics, Juan Carlos Sanmiguel, con establecimientos en A Coruña y Santiago, explica que los meses en los que más facturan son «agosto y sus ferias», que suponen «el pico de ventas». Sanmiguel añade que los bonos comercio, tanto municipales, como de la Xunta y el Estado, ayudan a que las ventas aumenten. «Nosotros los agotamos, normalmente, en menos de un día», explica el propietario de Alita Comics.

Por su parte, el dueño de A Tobeira de Oza de A Coruña, Daniel Blasco, señala que en Navidad tienden a incrementar sus ventas: «O consumo aumenta en todos os ámbitos, e nos libros tamén. Son momentos de festa, de agasallar, e iso nótase».

En cuanto al hábito de la lectura, al ser una actividad de ocio vinculada a un estado de ánimo y de descaso, aumenta durante los meses de verano. Así lo confirma la secretaria de la Federación de Librerías de Galicia y responsable de Espazo Lector Noble de Ourense, Celia Fernández. «Notamos una diferencia de ventas y lectores en verano, no solo por los turistas, sino también porque hay más tiempo dedicado al ocio», comenta Fernández, quien, sin embargo, admite que las vacaciones de Navidad no se quedan atrás. «Durante el invierno, al ser más largo y duradero, nos apetece la compañía de una buena lectura, además de una buena serie», señala.

El propietario de la librería Galgo Azul, Juan Rodríguez, coincide en que, durante las vacaciones, tanto en verano como en invierno, es cuando percibe un mayor número de lectores: «En canto á lectura, pode ser máis en periodos vacacionais, xa que se ten máis tempo».

El dueño de A Tobeira de Oza, Daniel Blasco, argumenta, por su parte: «Eu leo menos en verán porque fai mellor tempo e hai máis plans, polo que emprego máis o tempo en estar con xente». Para Blasco, el mejor momento para leer es otoño e invierno: «É cando estamos máis introspectivos».