Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 12, 22, 32, 36 y 48 y las estrellas 03 y 04.
El código del Millón ha sido el WPX39992.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- Resumen de 2025 en A Coruña: Estrella Galicia acelera en Morás
- Alberto Núñez Feijóo se da un baño de masas en la 'tardebuena' en su local favorito de A Coruña
- Un fogón encendido en la Cocina Económica de A Coruña para 1.600 personas
- La Alexandre Bóveda rechaza que la intermodal se denomine María Casares
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Tesla abre su primera tienda en el centro comercial Marineda City de A Coruña