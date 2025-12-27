Empresarios del ocio nocturno prevén 250 fiestas ilegales en Galicia

La Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) prevé unas 250 fiestas ilegales por toda Galicia durante la noche de Fin de Año y la de Reyes, lo que supone un 22% menos que las 320 esperadas en las navidades pasadas. Así lo señaló el presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, quien dijo que cerca del 85% de estas celebraciones se realizarán el 31 de diciembre.

Además, detalló que la distribución por provincias será desigual, ya que en Pontevedra y en A Coruña se prevén unas 85 fiestas ilegales, respectivamente, mientras que en Lugo y en Ourense, unas 40. Según Pousada, se ha recuperado la situación prepandemia, incluso reduciendo las cifras de la campaña de 2019, cuando se esperaban 280 fiestas ilegales. Todo ello después de sufrir un incremento exponencial de celebraciones sin licencia en Galicia tras la salida del confinamiento.

En este sentido, afirmó que muchas fiestas se celebran en locales con licencia sin pedir el permiso necesario, y criticó a los ayuntamientos por las trabas administrativas, señalando que las autorizaciones a veces llegan meses después, lo que lleva a que muchos locales no las soliciten.

Por otra parte, según sus cifras, un 15% de estas fiestas ilegales son «clandestinas», en locales sin acondicionar que se alquilan para estas ocasiones «con ánimo de lucro» y «sin autorización», representando un «grave peligro» para los asistentes. El representante de los empresarios del ocio nocturno criticó que entre un 2% y un 3% de estos locales sean públicos y cedidos por los ayuntamientos, señalando especialmente la fiesta en la entrada del Auditorio Mar de Vigo por no estar adaptada y suponer un riesgo.

Samuel Pousada destacó la aprobación de la ley gallega para proteger la salud de los menores y prevenir conductas adictivas, subrayando su importancia para reducir el consumo de alcohol. No obstante, insistió en que los ayuntamientos deben cumplirla cuando entre en vigor, entre marzo y abril, para evitar los botellones.