Barco «confortable con gran tripulación»

El barco en el que viajaba la familia valenciana para visitar la isla de Komodo, en Indonesia, y que naufragó trágicamente provocando la desaparición de cuatro de sus miembros, el padre, Fernando, de 44 años, y tres menores de 12, 10 y 9 años) era el modelo KLM Putri Sakinah. Esta embarcación estaba dedicada a itinerarios turísticos.

La nave se dedicaba a realizar excursiones de varios días por el Parque Nacional de Komodo, la isla famosa por sus dragones de gran tamaño, Labuan Bajo y la isla de Flores. Disponía de cuatro cabinas o camarotes con capacidad para diez pasajeros. Según la información facilitada sobre el naufragio, en el momento de los hechos transportaba a once personas entre trabajadores y la familia de seis, que eran los únicos turistas que estaban viajando en el momento de la tragedia en el mar.

El KLM Putri Sakinah es un barco que ofrecía todo lo necesario para hacer vida a bordo durante varios días, puesto que las excursiones que realizaba eran, como mínimo de dos días. Así lo indican en la página web en la que se publicitaban sus características y los itinerarios que ofrecía, entre los que destacan un viaje a la isla de Komodo (hacia donde se dirigía la familia) de varios días y también un tour por la isla de Rinca de dos días y una noche.

Durante las estancias en este barco, la tripulación se encargaba de facilitar a los pasajeros tanto el desayuno, como la comida y la cena en cada una de las jornadas que pasasen con ellos, así como el alojamiento en uno de los camarotes.

La información facilitada en una de las webs en la que se podía contratar el barco para estas excursiones aseguraba que el KLM Putri Sakinah era «un barco confortable, con camarotes limpios, buena comida y una gran tripulación». Responsables de la nave han asegurado a Levante-EMV que las autoridades continúan buscando los cuerpos de Fernando y los tres niños y que están convencidos «de que los encontrarán muy pronto».