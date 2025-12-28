Desaparecidos un español y sus tres hijos en un naufragio en Indonesia

El viaje navideño por Indonesia de la pareja formada por Andrea y Fernando, junto a cuatro de sus hijos menores de edad, acabó de forma trágica este viernes. El barco en el que viajaban naufragó cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo, al este de Bali.

Cuatro miembros de la familia, Fernando y tres menores de 12, 10 y 9 años, permanecían oficialmente desaparecidos ayer, aunque «con pocas probabilidades de hallarlos con vida», según explicó ayer a Levante-EMV, medio del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, Enrique Ortuño, abuelo y suegro de los desaparecidos. Enrique Ortuño y su hija Andrea son el alma del Grupo Coso que gestiona un hotel y cuatro restaurantes en el Paseo Neptuno y Ciutat Vella de València, la Pobla de Farnals y Borriana.

La familia, compuesta por Andrea, Fernando y cuatro de los hijos de ambos, realizaba su primer gran viaje juntos por el archipiélago y provincia de Bali, en la República de Indonesia.

El barco en el que viajaba la familia valenciana transportaba a un total de once personas cuando se hundió cerca de la isla de Padar, en las proximidades del destino turístico de Labuan Bajo y al este de Bali. El dispositivo de emergencia pudo salvar a siete personas, entre ellas la madre y hermana de los fallecidos, cuatro tripulantes y un guía turístico.

Pocas esperanzas

Las autoridades de Indonesia confirmaron, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Delegación del Gobierno, a la familia el rescate de la madre y de una de sus hijas. La recuperación de los cuerpos del marido y los tres menores a los que según pasaba el tiempo, hay menos esperanzas de encontrarlos con vida está todavía en marcha. A este respecto, fuentes diplomáticas confirmaron que las labores de rescate podrían extenderse hasta tres o cuatro días.

Ortuño, que recibió la fatal noticia a las tres de la madrugada del sábado, indicó que está en contacto continuo con su hija — madre de dos de los tres menores desaparecidos —, que ha sobrevivido al naufragio junto a una de sus hijas. «Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente», explicó Enrique Ortuño a Levante-EMV. Hasta Indonesia viajaron ayer para apoyar a Andrea su hermano e hijo de Enrique y el padre de una menor desaparecida.

«Quiero agradecer a todas las instituciones políticas, militares, Guardia Civil y Policía Nacional porque han sido capaces en poco tiempo de ponerme al hilo de la situación y comentarme todo al minuto, además de prestarme la ayuda del agregado de Exteriores en Yakarta. En fin, he tenido todas las ayudas posibles. Ahora mi hijo ha viajado allí y también el padre de otra de las niñas».

Fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos mujeres valencianas supervivientes del accidente que están «fuera de peligro», así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Búsqueda suspendida

Oficialmente, el yerno, Fernando Martín Carreras, de 44 años, y los tres niños siguen desaparecidos hasta que se localicen sus cuerpos. La búsqueda se detuvo a la caída de la noche en el país asiático, que junto a las malas condiciones meteorológicas, imposibilitan continuar con las tareas de rescate.

Fernando Martín Carreras es el yerno del propietario del restaurante El Coso del Mar, un conocido establecimiento del Paseo Neptuno de València. Martín Carreras, de 44 años, era el actual entrenador del Valencia CF Femenino B, aunque en la pasada temporada formó parte del staff como segundo entrenador del primer equipo femenino valencianista. Las otras tres víctimas todavía desaparecidas son los nietos de los propietarios del restaurante: Elia, de 12 años; Kike, de 10; y Mateo, de 9. La madre, Andrea Ortuño, y la hija más pequeña que viajaba con sus padres sí pudieron ser rescatadas con vida.

Al parecer, ambas estaban en una zona más alta del barco y resultaron despedidas de la nave en el momento del naufragio, mientras que el progenitor y los otros tres niños quedaron atrapados en los camarotes.

«Un oficial de la embajada ya ha llegado a Labuan Bajo», adelantaron fuentes diplomáticas para seguidamente apostillar que las autoridades del país asiático les han confirmado que continuarán las labores de rescate y que podrían extenderse «hasta tres o cuatro días». Las autoridades portuarias de la zona atribuyeron el naufragio de la embarcación a condiciones marítimas adversas, con olas de hasta tres metros de altura.