Resumen de 2025: Galicia brilla en Venecia

La Bienal de Venecia está considerada por muchos como el evento artístico más destacado del mundo. En este 2025, el Pabellón de España impactó y, en parte, tuvieron la culpa dos arquitectos gallegos, encargados de perfilar el mismo y su programación como comisarios: el coruñés Roi Salgueiro y el pontevedrés Manuel Bouzas.

Para este último, el año 2025 fue doblemente especial. Y es que, además de comisariar el Pabellón de España, recibió el Premio Princesa de Girona 2025 como reconocimiento a su excelencia académica, su proyección internacional, su compromiso con la educación y un trabajo que reflexiona sobre el poder transformador de la arquitectura, la ecología y la sostenibilidad.

Volviendo al Pabellón de Venecia Bouzas y Salgueiro hicieron que España estuviese representada en su diversidad y ahí Galicia dijo mucho a través de arquitectos, diseñadores, fotógrafas, empresas y productoras gallegas. Las balanzas de madera de la exposición procedían de material tratado por Finsa, pero nacido, entre otros, del bosque de una comunidad de montes en man común gestionados por mujeres de A Lama.

La sala central del pabellón reunió los 16 proyectos arquitectónicos de distintos estudios, que destacaban por la relación entre los materiales que intervienen en estos proyectos y sus territorios.

«Este año, la bienal colocaba como tema principal las distintas inteligencias que hay que desarrollar para responder a la crisis climática. Un gran valor diferencial es que, en una bienal con mucho componente especulativo, sobre cosas que se podrían hacer, nosotros damos pruebas y evidencias», comentaba el coruñés Roi Salgueiro, que celebraba el éxito del pabellón como uno de los mejores de la edición.